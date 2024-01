VÍDEO: Es torna viral a TikTok després de tocar la melodia de 20th Century Fox amb una bossa

La dona de la borsa - TIKTOK

Hi ha persones que tenen talent i, amb un sol vídeo penjat a la xarxa, aconsegueixen assolir la fama mundial. Aquest és el cas de la usuària de TikTok @patriciaangelam, que ha aconseguit acumular 11,1 milions de visualitzacions amb un vídeo on interpreta de forma magistral la reconegudes melodia de 20th Century Fox amb només una bossa i la seva veu com a suport.

En només 25 segons, la dona aconsegueix emocionar els usuaris de les xarxes socials movent de forma frenètica la borsa mentre mira la pantalla amb una mirada desconcertada, perduda, clavant els seus ulls al cor de qui pugui sentir-ne la interpretació.

A continuació, podeu veure la magnífica interpretació: