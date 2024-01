Una mare surt corrents cap a l'escola i s'adona que s'ha deixat els fills a casa

Escola - UNSPLASH

Tots els pares coneixeran l'estrès del col·legi cada matí, assegurant-se que el seu fill ho hagi recordat tot, des de la tasca fins al dinar, per la qual cosa no és inusual oblidar alguna cosa aquí i allà.

Mentre els pares fan tot el possible per intentar ajudar-los a arribar a l'escola a temps, una mare no ho podia creure quan va fer el recorregut escolar i es va oblidar del més important: els seus fills. Va mirar enrere i es va adonar que els seients del cotxe eren buits mentre anava cap a l'escola, i va compartir el seu error en un vídeo. Com estava histèrica, la mare va dir: "Vaig a l'escola sense els meus fills. Els porto a l'escola i ni tan sols els tinc al cotxe".

"He de tornar a recollir-los. No puc creure que vaig deixar els meus fills", va dir a les imatges recollides per Metro , i va afegir: "Me'n vaig pujar a la interlocutòria i me'n vaig anar. Déu meu, sóc tan idiota, estava mig adormida".

Semblava com si estigués en pilot automàtic i no es va adonar que havia deixat els seus fills enrere. La mare, que es creu que és dels EUA, va tornar a casa i va trobar els seus dos fills esperant fora de la casa i un li va preguntar: "Vas ser fins al final?", segons va informar The Sun .

El vídeo es va tornar viral a Twitter , amb el títol: "Ella realment va portar els seus fills a l'escola però els seus fills no eren a la interlocutòria. No puc deixar de riure'm", acumulant més de tres milions de visites.