Un restaurant aragonès es converteix en un referent mundial per la descomunal truita de patates

Foto: Instagram (@braseria_avenida_calanda)

La truita de patates és, sens dubte, un dels plats estrella de la gastronomia espanyola, un plat admirat i degustat per paladars de tot el món. Crua, més feta, amb ceba o sense... el debat és etern (i possiblement mai no es tancarà) encara que el que sí que és una certesa és que, de tant en tant, un restaurant es converteix en una destinació de peregrinació obligada per als amants d'aquesta menja.

I en el cas més recent és la Braseria Avenida, un establiment de Calanda (Terol) que en l'elaboració d'una ha usat 80 ous, 10 quilos de patates i 2 de cebes.

El seu propietari presumeix que és "la més gran del Baix Aragó", però sense cap dubte en la seva elaboració ha aconseguit que se'ns desperti la gana.

Al vídeo que adjuntem podeu veure el llarg procés d'elaboració i el resultat, que ha aconseguit que l'establiment aconsegueixi més de mig milió de visualitzacions a Instagram.