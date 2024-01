Un home passa quatre dies de festa després de rebre un tret al cap: "Vaig pensar que era una pedra"

Pistola - UNSPLASH

Un estudiant de medicina brasiler va afirmar "tenir una alta tolerància als trets" després d'estar de festa durant quatre dies amb una bala allotjada al cervell, que inicialment havia confós amb una ferida causada per una pedra.

"No sabia que tot això passaria", va dir Mateus Facio, de 21 anys, als mitjans locals sobre l'estrany accident, que va passar la vigília de Cap d'Any a Cabo Frío, a prop de Rio de Janeiro. El jove aficionat havia estat passant l'estona amb amics a la platja quan de sobte va sentir que li pegava alguna cosa al cap.

Tot i això, Facio inicialment va pensar que era una pedra perquè "no va sentir" el tret. "Vaig pensar que era una pedra, una broma de mal gust, que algú va agafar i va llançar una pedra", va dir a Globus 1 el brasiler, que estudia medicina a la universitat. “Si hi hagués algun soroll, em podria imaginar el que podria ser. Però no vaig sentir res, va ser completament normal", va afegir el noi.

Un metge que estava amb el grup va ajudar a aturar l'hemorràgia i va posar gel a la ferida. Sense saber què havia passat, Mateus va tornar amb els seus amics a celebrar l'Any Nou. Va estar nedant al mar, de festa a la platja i sortint a llocs d'oci amb els seus amics, tot mentre tenia una bala allotjada al cervell.

No va ser fins a quatre dies després que Mateus es va adonar que alguna cosa estava molt malament. El fester havia estat conduint diversos quilòmetres des de Rio fins a la seva ciutat natal de Juiz de Fora quan va començar a patir espasmes al braç. "Vaig anar a fer una migdiada i em vaig despertar amb el braç una mica ximple", recorda la víctima del xut. "Vaig sentir que els meus dits es movien, però no tenia la confiança per aixecar alguna cosa", va afegir.

Alarmat, Mateus va anar a l'hospital, on els metges van descobrir que tenia una bala de 9 mm al cap. "La bala va comprimir el cervell en una zona propera a la regió responsable del moviment del braç dret, provocant irritació", va explicar el neurocirurgià president Flávio Falcometa al descriure els símptomes. "Això va fer que el cervell respongués amb moviments que es manifestaven com a episodis convulsius", va continuar explicant el doctor.

.

Falcometa va dir que el pacient va tenir molta sort de no patir "danys més greus", com ara paràlisi del seu braç o fins i tot de tot el seu cos.

Posteriorment, Mateus va ser sotmès a una operació de dues hores per extreure la bala, durant la qual va córrer el risc de “sagnat, pèrdua de líquid cerebral, meningitis i fins i tot la mort”, va recordar la seva mare Luciana.

Afortunadament, els metges van extreure amb èxit el projectil sense causar cap mal. Després van enviar la bala a la policia de Cap Fred, que actualment està tractant de descobrir qui va disparar.

El cas és particularment desconcertant perquè, segons la policia militar, no hi va haver informes de cap tiroteig aquell dia a la platja.