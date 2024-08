Insòlit! Un home es fica al mar a Cadis per reservar lloc a la platja quan baixi la marea

Un home es fica dins del mar a Cadis per tenir lloc quan baixi la marea - X

Un vídeo curiós i divertit s'està fent viral a Twitter, i és que les platges de Cadis sempre ens regalen moments únics. Aquesta vegada, un home ha portat la "reserva de lloc" a un nivell completament nou, ficant-se al mar per assegurar-se de tenir un lloc privilegiat quan baixi la marea!

El vídeo, que ja acumula milers de reproduccions i retuits, mostra un home decidit a no quedar-se sense el seu espai a la platja. Armat amb un para-sol i la tovallola, s'endinsa a l'aigua i planta el seu "campament" en una zona que, en aquell moment, està completament coberta pel mar. L'escena, que ha desfermat riallades a les xarxes, és un exemple perfecte de l'enginy i la picaresca andalusa.

Molts usuaris no han trigat a comentar l'enginyós pla de l'home, aplaudint la seva creativitat per evitar la temuda "guerra de para-sols" que es viu cada estiu a les platges més concorregudes. "Això és pensar en gran", "L'autèntic rei de la platja" i "Aquest home ho ha entès tot" són només alguns dels comentaris que han omplert el fil de la publicació original.

Aquest tipus de contingut ha esdevingut un autèntic fenomen a Twitter, on els usuaris sempre estan buscant la propera història graciosa o insòlita per compartir. No és estrany que aquest vídeo estigui arrasant, i és que, ¿qui no ha somiat mai tenir la platja per a un de sol en ple estiu? Bé, aquest home sembla haver trobat la solució... encara que encara estigui una mica mullada!

Mentre les rialles i els mems continuen multiplicant-se, queda clar que aquest gadità s'ha guanyat el seu lloc no només a la platja, sinó també al panteó dels vídeos virals de l'estiu. I qui sap, potser estem davant del naixement d'una nova moda de platja: reservar lloc, però amb marea alta!

Si no vols perdre't aquest vídeo que està arrasant a les xarxes, corre i reprodueix-lo a continuació: