Boris Johnson està en un dels moments més delicats de la seva trajectòria com a primer ministre del Regne Unit. L'escàndol sexual de Chris Pincher, un dels homes més propers a Johnson, i la postura poc contundent del líder del partit conservador envers aquesta problemàtica ha provocat una cascada de renuncies de més de 35 funcionaris del govern, entre els que destaquen Rishi Sunak, ministre d'Economia, i Sajid Javid, ministre de Salut.

Més d'un col·lega de partit ja ha demanat la dimissió del primer ministre, però ell ha promès "seguir endavant" tot i aquesta crisi política. Cal tenir en compte que fa tot just un mes, Johnson ja va superar una moció de censura, però el regust de la victòria era més amarg que dolç, ja que el 41% dels legisladors del seu propi partit van votar en la seva contra. Per tant, no seria gaire descabellat pensar que la dimissió de Boris Johnson pot estar propera davant del poc suport que té, tant dels favorables com dels contraris.

CHRIS PINCHER, L'ORIGEN DE LA CRISI

L'origen de la crisi s'ha de situar en la publicació d'una informació sobre Chris Pincher, a qui acusaven d'haver grapejat dos homes a un club privat de Londres. El que era el subcap de la bancada del Partit Conservador al Parlament d'aleshores, va dimitir immediatament.

Boris Johnson, contra las cordes / Europa Press

Però uns dies després, els mitjans britànics també van advertir de més episodis de suposada conducta sexual inapropiada de Pincher en els últims anys. Era bastant previsible que un cas d'aquesta rellevància acabés esquitxant Boris Johnson, i la seva forma de gestionar-la no ha estat precisament la millor.

El primer ministre ha anat canviant el discurs de forma progressiva i, tot i afirmar l'1 de juliol que no tenia constància del comportament de Chris Pincher, uns dies després va confirmar ell mateix en una entrevista amb la BBC que "hi va haver una queixa que em van fer arribar a mi específicament... va ser fa molt de temps i me la van fer arribar de forma oral. Però no és excusa, jo hauria d'haver actuat a partir d'ella".

I ARA... QUÈ?

La mala imatge que acumula Boris Johnson no sembla que vagi a canviar cap a millor. De fet, tot el contrari, ja que s'està buscant fórmules per fer-lo fora del seu càrrec. Com que al juny ja es va presentar una moció de censura i la va superar, no podria ser sotmès a una altra fins d'aquí un any com a mínim. Així ho estableixen les regles actuals del Comitè 1922, un grup que aglutina els legisladors comuns del Partit Conservador britànic.

Tanmateix, els més crítics amb Johnson volen aprofitar la convocatòria per a renovar la directiva del comitè en qüestió i canviar aquesta norma per tal de poder convocar una nova moció de censura. El legislador conservador Andrew Bridgen, un dels més crítics amb Boris Johnson, va parlar pel mitjà Sky News i va afirmar que "tècnicament era possible".

Aconseguirà Boris Johnson sobreviure a aquesta crisi política?