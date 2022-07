El Primer Ministre britànic deixarà avui el número 10 de Downing Street. Foto: Europa Press

S'hi havia negat de forma continuada malgrat la crisi oberta en el seu govern, però aquest 7 de juliol serà el darrer dia de Boris Johnson al número 10 de Downing Street. El Primer Ministre britànic i líder del Partit Conservador ha escoltat finalment les múltiples veus, del seu partit i de l'oposició, que li demanaven que dimitís i finalment ho ha fet, en una compareixença que ha començat a quarts de dues del migdia.

Johnson ocupava el càrrec des del 24 de juliol de 2019 (aconseguint una victòria incontestable per als tories, amb xifres que no s'assolien des de l'època de Margaret Thatcher) i passarà a la història com el Premier que va impulsar el Brexit, que es va concretar el 31 de gener de 2020.

En els darrers anys, però, el seu mandat s'ha vist envoltat de polèmiques. Primer va ser el partygate, un cas que va destapar la celebració de festes privades durant els moments més durs de la pandèmia (fins i tot es va disculpar amb la reina Elisabet II), mentre que més recentment també va haver d'afrontar el cas de Chris Pincher, un dels seus homes forts, acusat d'un escàndol sexual, per haver grapejat dos homes a un club privat de Londres.

Tot i que Johson havia superat, per un marge molt estret, una moció de censura (el 41% dels legisladors del seu propi partit van votar en la seva contra), la cascada interminable de dimissions de ministres i càrrecs importants del seu govern ha precipitat la seva renúncia.