Cismary Marcano, dona de l'opositor veneçolà Ernesto Quintero, demana al Govern d'Espanya que no li extradite a Veneçuela | @ep

La defensa de l'opositor veneçolà Ernesto Quintero, reclamat al seu país per un presumpte delicte d'estafa del qual es declara innocent, ha tornat a demanar a l' Audiència Nacional (AN) que suspengui la seva " imminent " entrega a les autoritats de Veneçuela , que hi havia sol·licitat a Espanya poder completar l'extradició entre l'11 i el 14 de juliol, és a dir, la setmana que ve.

Aquest mateix divendres, la defensa de Quintero ha demanat a l'òrgan judicial, en un escrit a què ha tingut accés Europa Press , la mesura cautelar de suspensió immediata del lliurament i extradició, aprovada pel Consell de Ministres el 17 de febrer del 2021.

La seva defensa adverteix del "perill" que li comportaria ser enviat a Caracas. Per demostrar-ho, exposa que tant el Defensor del Poble com el Congrés dels Diputats s'han pronunciat en escrits i votacions, respectivament, alertant de "gran risc", a banda del "dany" que es causaria a la seva família, assegura a l'escrit .

"Existirà risc d'irrogar un dany irreparable si s'obliga a sortir del nostre país a Ernesto Quintero mentre no s'hagi resolt el recurs contenciós administratiu que contra la seva resolució sigui procedent", afegeix la defensa.

Amb tot, fonts jurídiques han comunicat a aquesta agència de notícies que l'Audiència Nacional ha respost a aquesta petició poc després de ser presentada per informar la seva defensa de la seva desestimació i de la "lliurament imminent" de Quintero, que fa més d'un any que és a la presó provisional a la presó de Soto del Real , acusat d'estafa per les autoritats veneçolanes.

Quintero va ser detingut a Madrid el 10 de febrer del 2021, després que tant el Govern com l' Audiència Nacional autoritzessin la petició d'extradició de les autoritats veneçolanes, que l'acusen de ser membre de la cúpula directiva d'una agència de canvi de divises que hauria estafat 40 milions de dòlars.

Des d'aleshores, Quintero ha estat empresonat, en espera que Espanya i Veneçuela acordessin la data de lliurament, tal com marca el conveni bilateral sobre extradicions. Estava previst que fos lliurat el 12 de febrer passat, però es va suspendre per complicacions relacionades amb la pandèmia del coronavirus.

La defensa de Quintero , que exerceix 'pro bono' Oliver Advocats, s'ha queixat en successius escrits que el seu representat "porta més de 15 mesos privat de llibertat sota el pretext que el seu lliurament a les autoritats veneçolanes s'executaria" .

Al juny, el Ministeri veneçolà del Poder Popular per a Relacions Interiors, Justícia i Pau, a través d' Interpol i de l' Ambaixada de la República Bolivariana a Madrid , va plantejar aquestes dates al Govern espanyol per fer l'extradició del reclamat.

RECORREN A LA JUSTÍCIA EUROPA

De tota manera, la seva defensa addueix que l'extradició ha de quedar suspesa en espera del que acordi el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per la demanda que van presentar el 24 de maig passat per presumpta vulneració de drets fonamentals.

Referent a això, avancen a l' Audiència Nacional que tenen intenció d'impugnar la resolució del Consell de Ministres per la qual es va autoritzar enviar Quintero a Caracas mitjançant un recurs extraordinari de revisió contra actes administratius ferms.

Així mateix, han posat sobre la taula que el Congrés dels Diputats ha aprovat recentment una iniciativa com a proposició no de llei per "sospendre les extradicions i concedir urgentment l'asil per raons humanitàries" tant a Quintero com al també opositor veneçolà Rolando Figueroa , als que considera "perseguits al seu país per causa del seu compromís polític".

ACUSACIÓ FALSA

La defensa de Quintero argumenta que el motiu del qual es va servir Caracas per reclamar la seva extradició "no només és rotundament fals, sinó que a més amaga la motivació política, ja al·legada en multitud d'ocasions, sobre la persecució política declarada pel fiscal general de Veneçuela contra les cases de borsa i els seus treballadors", per considerar-les "afins a una ideologia de tall capitalista", oposada al règim i "perseguida" pel mateix.

La defensa reitera que la vinculació de l'opositor amb l'empresa on treballava era de “subordinació absoluta”, amb “funcions merament administratives sempre dutes a terme sota supervisió immediata de la presidència de l'empresa, ostentada per Enrique Auvert ”. I apunten que aquest, en una declaració judicial prestada a Veneçuela , va dir que " Quintero no tenia capacitat per cometre els tipus penals enunciats en l'ordre d'aprehensió en contra".

A això afegeix la seva defensa que "cap cortesia mereixen les autoritats requeridores", ja que els que sol·liciten l'extradició, explica, són el president del Tribunal Suprem de Justícia i el fiscal general de Veneçuela, Mikel Moreno i Tarek William Saab, respectivament, que són persones sancionades per la Unió Europea per violacions dels drets humans.