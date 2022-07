Eduardo Dos Santos, expresident d'Angola | CHEN CHENG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

El jutjat de guàrdia de Barcelona ha ordenat fer l'autòpsia a l'expresident d'Angola Eduardo dos Santos , que va morir divendres a la clínica Teknon , i els despatxos d'advocats que representen la seva filla Tchizé dos Santos han assegurat aquest dissabte que veuen "un cúmul" d'indicis que la mort de Dos Santos va ser afavorida" presumptament per la seva exesposa, el seu metge personal i persones properes al govern angolès.

Ho han explicat en un comunicat aquest dissabte els despatxos d'advocats Carmen Varela Advocats de Família i Molins Defensa Penal , que representen Tchizé dos Santos , que dilluns va denunciar davant els Mossos d'Esquadra un presumpte intent d'homicidi i divendres va demanar no entregar el cos del seu pare fins a fer-li l'autòpsia per "temor" que fos traslladat a Angola .

Han afirmat que l'actual president del país, Joao Lourenço, pretén donar un funeral amb honors a Dos Santos per "aparentar i simular un acostament i unitat amb qui era l'expresident d'Angola" de cara a les eleccions previstes per a l'agost.

Tot i això, han explicat que Dos Santos volia ser enterrat a Espanya i va rebutjar un funeral d' Estat a Angola , on la família Dos Santos "va patir una forta persecució política liderada ideològicament pel nou govern d'Angola i el president Lourenço.

Per això, han criticat que " el ministre angolès Téte António s'ha desplaçat a Barcelona per aconseguir que el cos de Dos Santos sigui traslladat a Angola després de la seva mort" malgrat el desig de l'exmandatari i els seus fills.



Han explicat que Eduardo dos Santos i la seva exparella es van separar el 2017 després que ell deixés la presidència, quan ell es va mudar a Barcelona , encara que "ja feia anys que no tenien relació de parella", i han afegit que des de llavors ella ha fet aparicions públiques com a primera dama de l'ara president, Lourenço.

Pel que fa a l'exdona, els representants legals de Tchizé dos Santos han explicat que la dona va visitar l'exmandatari a Barcelona a l'abril, després de cinc anys.

Han relatat que es va instal·lar a la seva residència i se li va "aïllar" dels seus fills i se li va restringir el tractament de fisioteràpia muscular i respiratòria que rebia, anul·lant visites amb el seu equip mèdic espanyol.

Descriuen que "va ser des que va arribar a Barcelona i es va instal·lar a casa de Dos Santos que la salut d'aquest va empitjorar greument, de manera que cada cop tenia més afectades les seves capacitats físiques" fins a acabar ingressat en una unitat de cures intensives de la clínica Teknon.

Segons la seva opinió, la vinculació de l' exparella de Dos Santos amb l'actual president d'Angola, Lourenço , és "incontrovertida" i, segons ells, als cercles polítics angolesos la presència de la dona s'interpreta com una forma de limitar els possibles danys polítics i mediàtics a Lourenço a causa de mort de Dos Santos en període electoral.



Han assenyalat que al març Dos Santos va tornar d'un viatge a Angola --se'n va anar al setembre després de dos anys a Barcelona -- "en un estat de salut límit", arribant a pesar només 45 quilos, i critiquen que no va estar acompanyat del seu metge personal, angolès.

Un dels vuit fills de Dos Santos, Tchizé, va presentar aquesta setmana una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per un presumpte intent d'homicidi contra l'exmandatari, i ara el Jutjat d'Instrucció 11 de Barcelona s'encarrega del cas.

Aquesta denúncia assenyala el metge personal de Dos Santos , que segons el comunicat d'aquest dissabte "és un alt càrrec de l'exèrcit angolès i està pagat per l'actual govern d'Angola".

En paral·lel, Tchizé dos Santos ha presentat una demanda demanant mesures de protecció i suport personal i econòmic per al seu pare, i va a càrrec del Jutjat de Primera Instància 59 de Barcelona.

El comunicat dels despatxos d'advocats afegeix que hi ha hagut repetides visites "alienes a la família i no autoritzades" per ella a Dos Santos mentre estava ingressat, en estat inconscient, a la clínica Teknon.

També han criticat que el govern angolès hagi informat sobre l'estat de salut i la mort de Dos Santos a les seves xarxes socials tot i que la família "ha sol·licitat expressament i públicament privadesa i confidencialitat sobre aquest tema".