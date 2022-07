Instal·lació fotovoltaica d'Iberdrola a Itàlia/@Iberdrola

Iberdrola ha reforçat la seva presència a Itàlia amb la construcció de la seva primera instal·lació fotovoltaica al país , Montalto di Castro, de 23 MW, a la regió central de Laci. Aquesta instal·lació, ara en fase de posada en marxa de la planta, subministrarà prou energia per cobrir les necessitats de més de 12.000 llars i evitarà l'emissió de 9.600 tones de CO2 a l'atmosfera .

Tal com ha informat l'empresa, durant la fase de construcció de les infraestructures elèctriques es van trobar restes arqueològiques que daten de l'època etrusca, així com ceràmiques, elements de bronze i armes de ferro. Gràcies a la cooperació entre Iberdrola i l'autoritat d'Arqueologia, els materials han estat traslladats al Museu Arqueològic Nacional de Vulci.

La companyia continua enfortint la cartera de projectes a Itàlia i té com a objectiu triplicar-los fins al 2025. En relació amb els seus projectes actuals, Iberdrola afegeix a les 43 instal·lacions en desenvolupament que sumen un total 1.500 MW, la signatura d'un acord de desenvolupament amb l'empresa GreenInvest per desenvolupar 17 instal·lacions eòliques i fotovoltaiques per un total 327 MW.

Valerio Faccenda , president d'Iberdrola Renovables Itàlia , va puntualitzar que “la missió d'Iberdrola a Itàlia és contribuir, amb la nostra competència i capacitat financera, a fer inversions sostenibles i ètiques. L'objectiu és ajudar Itàlia a sortir de la dependència del gas i de la crisi energètica” . “El nostre pla per a Itàlia preveu un creixement important de la plantilla renovable amb la incorporació immediata de més de 30 professionals. Tot l´equip italià està cridat a compartir els valors d´Iberdrola ia ser partícip dels il·lusionants projectes del Grup per a Itàlia”, ha assegurat.

Projecció a Europa

Iberdrola està activa al mercat italià des del 2016 com a proveïdor d'energia verda a empreses i llars. Gràcies a la seva expansió internacional, la companyia espanyola s'ha convertit en la primera energètica europea per capitalització borsària i disputa el primer lloc de la Borsa espanyola, així com es considera una de les comercialitzadores d'electricitat verda més grans del país .

Centrada en les energies renovables, xarxes intel·ligents i solucions per als clients, la companyia opera 22.000 MW d'energies netes i compta amb inversions i presència a 15 països europeus, sent els seus principals mercats Espanya, Regne Unit, Portugal, Alemanya, Itàlia, França i Grècia.