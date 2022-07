Putin es mostra inflexible en la seva estratègia sobre Ucraïna i la seva aliats/ 2EP

Ningú s'oblida a l'est i sud d' Ucraïna de la lenta invasió russa que avança. Els últims dies s'ha registrat un augment dels atacs russos en pràcticament tots els punts crítics del front, que, des de Khàrkiv, al nord-est, fins a Kherson i Mykolaiv, al sud, fa uns 1.000 quilòmetres.

L'agressió continuarà, segons l' Institute for the Study of War , malgrat que el Ministeri de Defensa rus hagi anunciat una "pausa operativa" per refrescar tropes i equips bèl·lics, després de quatre mesos i mig de guerra.

Diversos observadors militars han apuntat que part de l'estratègia ucraïnesa, fent de cor fort, consisteix a cedir territoris provisionalment a canvi de desgastar el màxim possible a l'enemic. Per això, els ucraïnesos haurien aguantat setmanes a Sievierodonétsk ia Lysychansk, malgrat l'evidència que, en algun moment, es veurien obligats a retirar-se. El seu objectiu hauria estat guanyar temps fins que arribin les peces d'artilleria occidentals, i continuar debilitant Rússia .

Mentre Rússia reconstrueix la destrossada infraestructura ferroviària del Donbàs per poder continuar la seva ofensiva, Ucraïna colpeja aquesta infraestructura, com a Melitòpolis. La situació bèl·lica, per tant, s'assembla cada cop més a un estancament. Una guerra de desgast en què cap dels dos bàndols té prou empenta, de moment, per noquejar el contrari.

PUTIN VOL DESGASTAR ELS ALIATS D'UCRANIA

Els experts diuen que un dels pilars de l'estratègia de Vladímir Putin sigui cansar, Ucraïna i els seus aliats occidentals . Ara la guerra fa quatre mesos d'invasió, però quan va arribar l'hivern la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha signat que la Unió ha d'estar preparada per a un "tall complet del gas rus".

12 països en concret serien els més exposats a problemes, atesa la seva dependència més gran de l'energia russa, començant per Alemanya.

El Govern de coalició que encapçala el socialdemòcrata Olaf Scholz ja està ajustant la legislació, inspirant-se en la crisi del petroli de la dècada dels setanta, per poder injectar diners a les companyies energètiques i mantenir a la superfície el sector.

Davant d'això la Comissió Europea haurà de presentar el pla abans del 20 de juliol que haurà de contenir mesures d'estalvi energètic concretes a més d'un mecanisme de solidaritat per ajudar els països europeus més afectats.

El món occidental també haurà de valorar les conseqüències de les possibles fams derivades del bloqueig del gra ucraïnès perquè aquest podria generar un altre front de pressió contra els aliats occidentals en forma d'onada migratòria des de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica.

Sobre aquestes qüestions la Rússia de Putin no es mou ni un centimetre des de l'inici de la guerra, el líder soviètic vol portar al llimet al món que avui coneixem fent-lo passar fred i gana.



