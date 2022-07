Jorge Toledo, l'ambaixador europeu a la Xina / Europa Press

L'ambaixador de la Unió Europea (UE) a la Xina, Jorge Toledo, ha assegurat aquest dilluns que "per primera vegada la UE comença a ser un actor geopolític", i ha celebrat que ha exhibit una unitat que mai no havia mostrat arran de la invasió russa a Ucraïna.

"Per primera vegada la UE ha parlat amb una única veu, i la veu amb què ha parlat ha estat la de Josep Borrell", ha destacat Toledo en un col·loqui del Cercle Eqüestre de Barcelona en referència a l'Alt Representant de la UE per a Assumptes Exteriors, Josep Borrell, que va nomenar Toledo ambaixador de la UE a la Xina al juny.

Ha defensat que la UE és el mercat més gran del món i la potència reguladora més gran: "Que per primera vegada utilitzem aquest poder regulatori, comercial i econòmic per ser algú en l'escena geopolítica és una bona notícia, encara que sigui per una mala notícia", ha dit en referència a la guerra a Ucraïna.

Toledo, que encara no ha pres possessió del càrrec i preveu traslladar-se a la Xina al setembre, ha assegurat que la invasió russa no és còmoda per a la Xina, perquè "no es pot no condemnar una agressió flagrant a un país com Ucraïna", i ha sostingut que també el règim xinès s'ha vist sorprès per la unitat en la resposta d'occident davant de la guerra.

Preguntat sobre Taiwan, ha defensat la doctrina d'"una sola Xina" que mantenen la UE i els Estats Units, però ha avisat que una unificació fàctica s'ha de fer a través de mitjans pacífics i al marge de qualsevol coacció, amenaça i agressió militar, ha dit.

En el cas d'una agressió militar per part de la Xina, es prendrien "mesures semblants a les de Rússia, o fins i tot més grans", segons Toledo, que ha recordat a més que Taiwan és una illa muntanyosa amb una doctrina militar enfocada a defensar-se.

RELACIÓ AMB LA XINA



Toledo ha assegurat que el que passi a l'Indo-Pacífic "és crucial per a l'estabilitat política i geopolítica del món", i ha ressaltat que a la UE i la Xina són els socis comercials més importants del món: el comerç entre tots dos puja a 2.000 milions d'euros diaris.

Preguntat sobre la relació que cal mantenir amb la Xina, ha destacat que s'aborda des de tres facetes: des de la cooperació en assumptes globals com el canvi climàtic i les pandèmies; des de la negociació a la competició en termes econòmics i comercials, i com un "rival sistèmic", amb societats i règims diferents.

"No vol dir que hàgim de perseguir un canvi de sistema a la Xina", cosa que seria impossible, segons Toledo, que ha destacat que tampoc volen que s'exporti el seu sistema i que la Xina ha d'acceptar el funcionament dels règims democràtics i parlamentaris.

Ha avisat que no es pot admetre que una potència com la Xina "violi les regles de drets internacional públic acceptades per tothom, fins i tot ocupant zones que d'acord amb el dret internacional públic no li pertanyen", però ha assenyalat que això no implica que no es pugui negociar amb la Xina.

LLIBERTATS



Ha assegurat que la Xina té un problema demogràfic que pot afectar el seu creixement i que ha estat un dels estats que més s'ha vist beneficiat per l'ordre internacional, perquè en va accelerar el creixement i va portar que prop de 800 milions de persones sortissin de la pobresa, pel “lliure mercat, i no amb polítiques comunistes rigoroses”.

Toledo ha qualificat de gran decepció que el desenvolupament econòmic no hagi garantit les llibertats i la democràcia a la Xina, i ha avisat que occident no renunciarà a les seves llibertats econòmiques, polítiques i socials “per molta prosperitat a curt termini ni per molta efectivitat que doni ".

Preguntat sobre la seva opinió pel president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping, ha descartat entrar a valorar-lo o criticar-lo perquè serà el seu interlocutor i, sobre les polítiques de la Xina davant de la pandèmia, ha ressaltat que les seves mesures han evitat moltes morts, però no veu sostenible una política de Covid zero davant les noves variants.