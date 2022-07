El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, a la conferència de Libia, a Berlin, el gener de 2020/ @EP

Rússia i Ucraïna han signat aquest 22 de juliol un acord per reprendre les exportacions de gra des dels ports ucraïnesos, després de gairebé dos mesos de negociacions intermitents i cinc des de la invasió russa d'Ucraïna. L'acord ha estat paral·lel i de la mà de Turquia i Nacions Unides. Aquest pacte permetrà l'evacuació dels més de 20 milions de tones de gra que s'acumulen en els ports ucraïnesos d'Odessa i Nikolaev, i també servirà per a donar solució a una creixent crisi alimentària.

En una cerimònia a Istanbul, el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, i el ministre d'Infraestructura d'Ucraïna, Oleksandr Kubrakov, han signat acords de forma separada amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i el ministre de Defensa de Turquia, Hulusi Akar. La cerimònia ha estat presenciada pel president turc, Recep Tayyip Erdogan.

En virtut de l'acord, una coalició de personal turc, ucraïnès i de l'ONU supervisarà la càrrega de gra dels bucs als ports ucraïnesos abans de navegar per una ruta planificada prèviament a través del mar Negre. Els vaixells travessaran el mar Negre cap a l'estret del Bòsfor, a Turquia, on s'establirà un centre de coordinació conjunt a Istanbul, que inclou representants de l'ONU, Ucraïna, Rússia i Turquia. Així mateix, aquest centre serà l'encarregat d'examinar els vaixells que entrin a Ucraïna per garantir que no porten armes o material de combat.

De la mateixa manera, les parts russa i ucraïnesa es comprometen a suspendre qualsevol atac contra els vaixells o els ports que participin en aquestes exportacions. El personal de Turquia i de les Nacions Unides serà present als ports ucraïnesos per confirmar la seguretat de les zones protegides per l'acord. "No hi haurà cap escorta de vaixells russos i no hi haurà presència de representants de Rússia en els nostres ports", ha especificat Mykhailo Podolyak, un dels negociadors principals d'Ucraïna, qui ha afegit que "en cas d'alguna provocació, hi haurà una resposta militar immediata".

Kíev, de fet, s'ha negat a eliminar al 100% les mines antivaixell que defensen les seves platges sense garanties extra de seguretat, especialment ara que Moscou acaba d'anunciar que els seus objectius de la "operació militar especial" van més enllà del Donbás. D'aquesta manera, encara no estan clars tots els detalls de la implementació d'aquesta mesura, especialment pel que fa a les garanties per part de la flota Russa, que controla encara el mar Negre.

"Avui, hi ha un far en la Mar Negra", ha declarat Guterres. "Un far d'esperança, un far de possibilitat, un far d'alleujament en un món que el necessita més que mai". "Heu superat obstacles i deixat de costat les diferències per a aplanar el camí a una iniciativa que servirà als interessos comuns de tots", ha afirmat en relació als representants rusos i ucraïnesos. Així, s'espera que les exportacions de gra ucraïnès puguin reiniciar-se en les pròximes setmanes.

LES IMPLICACIONS DE L'ACORD

Cal tenir en compte que Ucraïna és el cinquè exportador mundial de blat, amb exportacions de 44,7 milions de tones de gra abans de la guerra. Amb la nova perspectiva de desbloqueig, els preus del blat han descendit un 2%. I segons les autoritats ucraïneses, Odessa podria reprendre les seves exportacions aviat si Rússia compleix amb el compromís.

Aquests darrers mesos, Àfrica i Orient Pròxim especialment es precipitaven sobre una crisi humanitària d'aliments derivada de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que són dos dels majors exportadors de blat del món.

En aquest sentit, Guterres ha asseverat: “L'inici de les exportacions reduirà la pressió i els alts preus. Aquest acord no ha estat fàcil. Sempre hem dit que no hi havia una solució a la crisi alimentària global que s'aveïnava sense un accés total i complet a les collites ucraïneses i a les collites i fertilitzants russos”.

D'aquesta manera, segons ha donat a entendre el seu secretari general, l'ONU espera que els Estats Units i els països de la Unió Europea (UE) aixequin les seves sancions contra les exportacions dels productes agrícoles russos. Així doncs, aquest podria ser un primer pas per a començar a apropar postures i fer front a una crisi alimentària que amenaça amb expandir-se.