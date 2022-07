Ucraïna denuncia l'impacte d'almenys dos míssils russos contra el port d'Odessa | @EP

El portaveu de l'administració ucraïnesa a Odessa, Serhi Bratchuk, ha denunciat aquest dissabte l'impacte d'almenys dos míssils sobre el port de la ciutat, un dels inclosos a l'acord signat aquest divendres entre Rússia, Ucraïna, Turquia i l'ONU per a reprendre les exportacions de gra, imprescindibles per a l'ajuda humanitària i ara mateix paralitzades per la guerra.



Bratchuk ha assegurat que dos míssils més van ser interceptats pels sistemes de defensa aèria de l' Exèrcit ucraïnès . Tots els projectils eren model Kalibr , emprats per les forces russes, ha assegurat l'administrador al portal New Voice of Ukraine.



Prèviament , el diputat Oleksiy Goncharenko havia informat que es van produir sis explosions a Odessa , així com del començament d'un incendi al port. El diputat va afegir que l?atac havia deixat víctimes, sense especificar quantes.