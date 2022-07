La zona portuària ha rebut atacs. Foto: Europa Press

La setmana del 25 de juliol va començar amb un nou atac de les tropes russes al port d'Odessa . Així ho van assegurar funcionaris ucraïnesos, que denuncien que aquesta nova ofensiva ha arribat els dies en què el país espera començar a exportar el gra que tenen emmagatzemat als magatzems amb els primers vaixells que es mouran per les aigües del Mar Negre.

L'atac va arribar malgrat que durant el cap de setmana passat Ucraïna i Rússia havien signat un acord per a l'exportació de gra, amb la supervisió de l'ONU i Turquia . No obstant això, des de les autoritats russes es va enviar el missatge que els atacs havien estat contra objectius militars, no comercials .

D'altra banda, l'apel·lació de la primera condemna per crims de guerra d'Ucraïna va ser ajornada dilluns, mentre els fiscals continuen pressionant perquè Rússia rendeixi comptes legalment per les atrocitats.

RETALLADES DE GAS PER PART DE GAZPROM

Aquest nou episodi arriba de manera gairebé simultània a l'anunci de Gazprom , que ha dit que retallarà de forma dràstica, des d'aquest dimecres 27 de juliol, els lliuraments de gas a Europa a través del seu principal gasoducte, el Nord Stream 1 . Gazprom justifica la decisió a problemes en una de les seves turbines, i subministra el 20% del que és habitual.



La decisió de la companyia russa ha rebut crítiques de la companyia alemanya Siemens, que diu que no veu cap relació el que pugui passar amb la turbina i la reducció de l'enviament de gas.

Finalment, el president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, ha demanat a Europa que respongui a la “guerra del gas” de Rússia.