El gasoducte Nord Stream 1. Foto: Europa Press

Com ja va anunciar, des del 27 de juliol Rússia ha reduït la quantitat de gas que envia a Europa amb el gasoducte Nord Stream 1 . Les autoritats van justificar aquesta reducció (el subministrament és del 20% del que s'ha acordat) a "problemes en una de les turbines" , un argument que té discrepàncies tant per part dels estats europeus com del president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, que diu que el Kremlin ha posat en marxa una "guerra del gas".

Segons dirigents europeus, la decisió russa no respon a raons tècniques . “Sabem que no hi ha una raó tècnica per retallar el subministrament. Aquest és un pas políticament motivat i hem d'estar preparats per això i, exactament per aquesta raó, la reducció preventiva de la nostra demanda de gas és una estratègia sàvia ”, ha declarat la comissària europea d'Energia, Kadri Simson, en arribar a la reunió de ministres celebrada el dia 26 passat.

A la mateixa línia es va pronunciar el ministre d'Indústria i Comerç de Txèquia, Jozef Síkela. El seu país ocupa actualment la presidència de la Unió Europea i ha assegurat que se sap amb seguretat que Putin seguirà "xantejant" amb el subministrament de gas durant l'hivern.