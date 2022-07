Francisco, en un dels actes. Foto: Europa Press



El Papa Francesc ha demanat perdó , durant el seu quart dia de viatge al Canadà , per la "ferida pel mal perpetrat per alguns dels seus fills i filles", fent arribar les seves disculpes a les víctimes dels abusos sexuals comesos al país per la institució eclesiàstica.

Des de la Basílica de Notre-Dame del Quebec, el pontífex va assegurar que l'església canadenca està en un nou camí després d'haver estat ferida per alguns dels seus membres. "Penso en particular en els abusos sexuals a menors i persones vulnerables, escàndols que requereixen una acció ferma i un compromís irreversible", va assegurar, apuntant que "en aquests moments, podem fer poc més que aferrar-nos a la nostra sensació de fracàs i preguntar: Què va passar? Per què va passar? Com va poder passar?", ha dit el Papa, que ha admès que les preguntes es plantegen "amb profund dolor".

Francesc també es va trobar amb indígenes del país, a qui també va fer arribar les seves disculpes perquè l'Església va gestionar gairebé la meitat de les 139 escoles residencials on van patir tota mena d'abusos.