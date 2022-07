Els EUA estudien declarar Rússia com un Estat patrocinador del terrorisme | @ep

La portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha avançat aquest divendres que els Estats Units estudien la declaració de Rússia com a Estat patrocinador del terrorisme com a mesura de sanció per la invasió d'Ucraïna.

Preguntada sobre si l'Administració Biden està considerant la proposta del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, de declarar Rússia com un "Estat terrorista" després dels seus atacs a civils, Jean-Pierre ha sostingut que el país nord-americà ho està valorant juntament amb una sèrie d'altres propostes de sancions.

"Ho estem estudiant juntament amb una sèrie d'altres propostes per imposar més costos a Rússia (...). Això requereix una determinació per part del Departament d'Estat sobre criteris específics", ha expressat la portaveu de la Casa Blanca en una roda de premsa.

Zelenski ha reiterat en diverses ocasions la seva petició als aliats occidentals perquè Rússia sigui considerada oficialment com un Estat terrorista, al·legant que cap altre país "es permet destruir ciutats pacífiques" amb míssils de creuer i artilleria cada dia.

"I si algú llancés un atac amb míssils contra un centre mèdic a Dallas o Dresden, Déu no ho vulgui, com es diria? No és terrorisme?", va sostenir el mandatari ucraïnès en un comunicat a mitjans de juliol.