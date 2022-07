EuropaPress 4475017 vladimir putin president rússia

DARRERA HORA DE LA GUERRA D'UCRANIA

-Funcionaris ucraïnesos han denunciat una crida de l'ambaixada de Rússia a Gran Bretanya perquè els combatents del regiment Azov s'enfrontin a una execució "humiliant".

- Rússia va anunciar aquest dissabte que prohibiria 32 funcionaris i periodistes neozelandesos ingressar al seu territori, en resposta a mesures similars preses per Wellington contra Moscou per la seva invasió d' Ucraïna , ha informat Agence France-Presse . Entre els sancionats hi ha l' alcalde de Wellington, Andrew Foster; l'alcalde d'Auckland, Philip Goff; el comandant de la marina de Nova Zelanda, comodor Garin Golding; i les periodistes Kate Green i Josie Pagani, va dir el Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia en un comunicat.

-Els nous atacs russos al front d' Ucraïna han deixat una persona morta al sud del país i també van arribar a una escola a Kharkiv , han declarat aquest dissabte les autoritats.

- L'exèrcit ucraïnès ha declarat que han matat desenes de soldats russos i han destruït dos dipòsits de municions en els combats a la regió de Kherson , el focus de la contraofensiva de Kíev al sud i un enllaç clau a les línies de subministrament de Moscou .

-L'ambaixador dels Estats Units davant les Nacions Unides explicava que ja no hi hauria d'haver cap dubte que Rússia tenia la intenció de desmantellar Ucraïna.

- Gazprom ha suspès aquest dissabte el subministrament de gas a Letònia després de les tensions entre Moscou i Occident pel conflicte a Ucraïna i les àmplies sancions contra Rússia.

- Rússia s'està “quedant sense forces” en la seva guerra contra Ucraïna, va manifestar el cap de l'agència d'intel·ligència britànica MI6, Richard Moore, en un breu comentari a Twitter.

Rússia i Ucraïna van iniciar investigacions criminals sobre els atacs que, segons s'informa, van matar almenys 40 presoners de guerra ucraïnesos que estaven reclosos en un centre de detenció preventiva al llogaret d' Olenivka .

- El ministre de Relacions Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, va acusar Rússia d'un “crim de guerra petrificant” pels assassinats i va demanar als líders mundials que “reconeguessin Rússia com un estat terrorista”.

- Ucraïna ha dit que està a punt perquè les exportacions de grans surtin dels seus ports novament, però està esperant el vistiplau de les Nacions Unides.

-Ha publicat un vídeo terrible en què es mostra un soldat rus castant un presoner ucraïnès , que altres informes suggereixen que va ser assassinat posteriorment.