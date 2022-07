Immigrants africans exigeixen justícia després de l'assassinat a plena llum del dia d'un nigerià a Itàlia | @ep

Desenes d'immigrants africans s'han concentrat a Civitanova Marche per protestar per l'assassinat a plena llum del dia d'un indigent nigerià que va ser assaltat per un italià divendres en aquesta ciutat sense que ningú fes res per ajudar-lo.

"Volem justícia!", han corejat els immigrants africans al mateix lloc en el qual el nigerià Alika Ogorchukwu va ser assaltat i agredit fins a la mort en un dels carrers més importants de la localitat de Civitanova Marche. Hi ha rams de flors i cartells en record de l'immigrant mort, informa la premsa italiana.

L'agressor és Filippo Ferlazzo, un italià ara detingut i l'advocada del qual, Roberta Bizzarri, ha anunciat que demanarà un informe psiquiàtric perquè té reconeguda una invalidesa civil del 100 per cent per problemes psiquiàtrics i estaria diagnosticat amb un trastorn bipolar i per ser límit. "Què he fet? No volia. No sé com va poder passar (...). Ho sento, em disculpo", va dir Ferlazzo a la seva advocada, segons ha relatat ella.

Per la família d'Ogorchukwu "les disculpes de Ferlazzo no són suficients". "Ara només necessitem justícia i no venjança. És difícil entendre el que va passar", ha apuntat un advocat i portaveu de la família, Francesco Mantella. L'advocat s'ha preguntat "què hagués passat si Alika hagués estat italià o nord-americà".

"Si hi ha un dictamen psiquiàtric que encaixi amb les causes de l'assassinat d'Alika, cal reflexionar: si Ferlazzo tenia un tutor, sembla que era la seva mare, per què no estava supervisat? Caldrà iniciar una sèrie de comprovacions", ha argumentat Mantella.

Per la policia, la situació està "bastant clara". "Les investigacions estan en marxa, però la situació és bastant nítida", ha explicat un portaveu policial, Matteo Luconi.

Ogorchukwu, de 39 anys, es va acostar a Ferlazzo i la seva parella divendres quan tots dos passejaven per una zona comercial de Civitanova Marche i els va intentar vendre mocadors de paper i demanar-los diners, pel que sembla insistentment. La dona va entrar en una botiga de roba i no es va adonar que Ferlazzo va tornar cap al nigerià, el va atacar amb la crossa que portava l'indigent i després es va posar damunt seu i el va copejar fins que va perdre la vida.

Els transeünts van cridar la Policia, però no van fer res per salvar immediatament la vida a Ogorchukwu, la mort del qual ha estat condemnada per tot l'espectre polític italià.