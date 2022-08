El port d'Odessa. Foto: Europa Press



Un vaixell carregat de gra ha sortit aquest 1 d'agost del port ucraïnès d'Odessa per primera vegada des de l'inici de la guerra a Ucraïna, desencadenada el 24 de febrer per l'ordre d'invasió donada pel president de Rússia, Vladímir Putin, segons han confirmat les autoritats turques i ucraïneses. Al seu interior hi ha 26.000 tones de gra.

El vaixell ha sortit del port a dos quarts de nou del matí i viatja cap a Trípoli, la capital de Líbia. Allí farà una escala i posarà rumb a Istanbul, on està previst que arribi en algun moment del dimarts 2 d'agost.

Tant les Nacions Unides com les autoritats turques han assegurat que el vaixell no tindrà cap problema a la seva ruta, ja que han creat un corredor.