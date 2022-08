Ebrahim Raisi, president de l'Iran

Les autoritats de l'Iran han assegurat aquest dilluns que compten amb les capacitats tècniques per construir una bomba atòmica , si bé han reiterat que no figura entre els seus plans tirar endavant el projecte, enmig de l'estancament de les converses per reactivar l'acord nuclear del 2015.



El cap de l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI), Mohammad Eslami, ha subratllat que totes les accions de l'Iran en aquest camp són dutes a terme sota supervisió de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) i en el marc del Tractat de No-Proliferació Nuclear, segons ha recollit l'agència iraniana de notícies Mehr.



Alhora, ha denunciat les "acusacions falses" contra l'Iran pel seu programa nuclear i ha manifestat que deriven de declaracions de l'Organització dels Mujahidín del Poble d'Iran (PMOI) i Israel, abans de subratllar que per reactivar l'acord cal que els Estats Units torni a complir els seus compromisos, abandonats quan es va retirar unilateralment del pacte el 2018.



Per part seva, el cap negociador iranià, Ali Baqeri, ha afirmat diumenge que Teheran havia traslladat una contraproposta per recuperar l'acord nuclear a l'Alt Representant de la Unió Europea (UE) per a la Política Exterior i Seguretat Comuna, Josep Borrell. "Hem compartit les nostres propostes sobre fons i manera perquè es pugui aconseguir una ràpida conclusió de les negociacions de Viena", va dir.



En aquest sentit, ha destacat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que les autoritats iranianes "treballen de prop" amb els països signants de l'acord i amb Borrell "per donar una altra oportunitat perquè els Estats Units demostri bona fe i actuï de forma responsable ". "Iran està preparat a completar com més aviat millor les negociacions, si l'altra part està preparada per fer el mateix", ha dit.



Borrell va revelar dimarts que s'havia presentat un nou esborrany a l'Iran i els Estats Units per reactivar l'acord nuclear . Washington va respondre que estava estudiant la proposta i que respondria a la UE quan fos possible.



L'Iran ha anunciat la retirada dels seus compromisos sobre diversos dels punts de l'acord nuclear del 2015 després que els Estats Units se sortís del pacte de forma unilateral el 2018, si bé les autoritats iranianes han defensat que aquests passos es poden revertir si els Estats Units retira

sancions i torna a l'acord.