Ayman al-Zawahiri. Foto: Europa Press

El líder d'Al-Qaida , Ayman al-Zawahiri , ha estat abatut en una operació antiterrorista a l'Afganistan, segons han informat diferents mitjans dels Estats Units citant fonts del govern del país. L'operatiu es va fer amb un dron, un sistema que cada cop es fa servir més sovint, especialment en territoris que geogràficament són poc accessibles.

Segons la CNN i The Washington Post , la CIA va dur a terme l'operació durant el darrer cap de setmana del mes passat. Segons la Casa Blanca, només el líder d'Al-Qaida va morir en l'operació, cosa en què el mateix Biden havia insistit diverses vegades i que havia posat com a condició sine qua non per donar llum verda a l'atac.

Al-Zawahiri va ser el substitut d'Ossama bin Laden, que va morir en una operació nord-americana a Abbotabad (Pakistan) el 2011, i era un dels terroristes més buscats. Al-Zawahiri i Bin Laden van supervisar els atacs de l'11 de setembre de 2001 contra les Torres Bessones.

Curiosament, la mort d'Al-Zawahiri ha estat a l'Afganistan, país controlat pels talibans... que en aquest cas han aixoplugat gihadistes.