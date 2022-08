El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres

Sabem que ja hi ha molt de què preocupar-se al món, però malauradament la guerra nuclear s'ha convertit en un altre assumpte a tenir en compte, segons el secretari general de l'ONU . Antonio Guterres ha fet avui una terrible advertència que "la humanitat està a un sol malentès, a un error de càlcul, de l'aniquilació nuclear".

Va dir que els conflictes a l'Orient Mitjà i Àsia ja van veure les regions "a punt de la catàstrofe". Les crisis a Ucraïna i la península de Corea també van ser punts perillosos, va dir en l'obertura d'una conferència d'un mes per revisar el Tractat de No Proliferació Nuclear. d'armes nuclears i, finalment, assolir un món lliure d'armes nuclears.

Guterres ha dit a ministres, funcionaris i diplomàtics que la reunió es porta a terme "en un moment crític per a la nostra pau i seguretat col·lectives " i "en un moment de perill nuclear no vist des de l'apogeu de la Guerra Freda".

Va dir que la raó per la qual no havíem vist un desastre nuclear fins ara es devia principalment a l'atzar. "Hem tingut una sort extraordinària fins ara", va dir. Però la sort no és pas una estratègia. La conferència és "una oportunitat per elaborar les mesures que ajudaran a evitar un desastre segur i posar la humanitat en un camí nou cap a un món lliure d'armes nuclears", va afirmar.

Però Guterres va advertir que "les armes geopolítiques estan assolint nous màxims", gairebé 13.000 armes nuclears estan a arsenals a tot el món i els països que busquen "falsa seguretat" estan gastant centenars de milers de milions de dòlars en "armes de la fi del món" ".

"Tot això en un moment en què els riscos de proliferació estan augmentant i les barreres per evitar una escalada s'estan debilitant". Va fer una crida als participants de la conferència per reforçar i reafirmar urgentment 'la norma de 77 anys contra l'ús d'armes nuclears'; treballar sense parar cap a l'eliminació de les armes nuclears amb nous compromisos per reduir els arsenals; abordar 'les tensions latents a l'Orient Mitjà i Àsia'; i promoure l'ús pacífic de la tecnologia nuclear.