Més de 80 homes sospitosos de les violacions en grup de vuit dones i el robatori a mà armada d'un equip que estava gravant un vídeo musical a la ciutat sud-africana de Krugersdorp, a l'oest de Johannesburg (Sud-àfrica), van comparèixer davant el tribunal després de ser arrestats . Els homes van ser trobats en una mina abandonada després de les violacions.

Els sospitosos són suposadament miners il·legals coneguts com a mamelles que excaven a la recerca d'or als nombrosos pous miners tancats de l'àrea de Johannesburg. Molts dels miners són estrangers, segons els informes locals. Les colles zama-zama de miners il·legals també són culpades pel crim generalitzat a l'àrea, segons la població local.

Manifestants davant del tribunal on s'està celebrant el judici - ENCA

Les violacions en grup van tenir lloc quan un equip que filmava un vídeo musical en una de les mines abandonades va ser atacat per homes armats dijous de la setmana passada , segons la policia. "L'equip de 22 persones, 12 dones i 10 homes, estaven ocupats filmant un vídeo musical quan suposadament van ser atacats per un grup d'homes armats vestits amb mantes", va dir el comissionat de policia de la província de Gauteng, el tinent general Elias Mawela , en un comunicat. declaració.

" Els sospitosos van ordenar a tots que se n'anessin a dormir i van procedir a violar vuit de les dones i els van robar a totes les seves pertinences abans de fugir de l'escena ", va dir. Tot l'equip de vídeo de la tripulació va ser robat. La policia estava investigant 32 càrrecs de violació, va dir.

Els estudis de laboratori de mostres d'ADN de les dones violades s'utilitzaran per identificar els perpetradors, va dir dilluns el ministre nacional de policia, Bheki Cele. S'espera que altres arrestats enfrontin càrrecs addicionals d'immigració il·legal i mineria il·legal.

Més de 300 persones van protestar davant de la cort de magistrats de Krugersdorp dilluns per expressar la seva fúria per les violacions . La notícia de les violacions en grup i el robatori va enfurismar la comunitat i les organitzacions de dones de la zona, que es van queixar que aquest tipus d'incidents abunden a Krugersdorp.

"Exigirem que es posi en administració la comissaria perquè la comunitat ha denunciat molts delictes comesos per les samarretes però no s'ha fet res", va dir Zandile Dabula, secretari general d'Operació Dúdula, organització que protesta contra els immigrants il·legals a Sud- àfrica i es va unir a la protesta davant del jutjat. “És clar que no estan fent front a la delinqüència en aquesta àrea, per la qual cosa haurien de ser posats sota administració”, va afirmar Dabula.