Nancy Pelosi

L'avió privat de Nancy Pelosi ha aterrat finalment a Taiwan, segons reporten diversos mitjans a Twitter. El vol de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units s'ha pogut seguir en directe a través de diverses webs com Flightradar.

La Xina ha anunciat que si Pelosi trepitja territori taiwanès, les conseqüències podrien ser “desastroses”.

Segons informen els mitjans estatals de la Xina, alguns avions de l'exèrcit de Pequín creuen l'estret de Taiwan. Es tracta d'aeronaus de combat de la Força Aèria Xina El seu-35.

D'altra banda, vuit caces F-15 de la Força Aèria nord-americana estacionats a la base d'Okinawa, al Japó, s'han enlairat amb destinació Taiwan amb l'objectiu de protegir Pelosi i la seva delegació, formada per cinc congressistes, segons informacions de la cadena nipona NHK.

LA VISITA "S'EMMARCA A LA POLÍTICA D'ESTATS UNITS"

El 31 d'agost passat, la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units publicava l'itinerari de la gira per Àsia, sense esmentar Taiwan entre les escales de la mateixa, i enmig de la tensió davant les amenaces de la Xina sobre una possible visita de l'alta responsable a un territori on Pequín reclama històricament la seva sobirania.

Tot i això, la visita s'ha produït. "La nostra visita és una de les moltes realitzades per delegacions parlamentàries a Taiwan i s'emmarca en la política dels Estats Units i la Llei de Relacions de Taiwan de 1979 i els comunicats conjunts sino-nord-americans", ha indicat Pelosi en un comunicat en què ha matisat que els Estats Units "s'oposen a qualsevol esforç que busqui modificar l''statu quo'".



"Les nostres converses amb les autoritats taiwaneses se centraran a reafirmar el nostre suport a un soci i permetran abordar interessos comuns. La solidaritat dels Estats Units amb 23 milions de persones a Taiwan és més important avui que mai a mesura que el món s'enfronta al debat entre autocràcia i democràcia", recull el text.

LA POSTURA DE LA XINA



El Govern xinès, que no ha trigat a reaccionar, ha condemnat enèrgicament la visita "tot i les alertes pronunciades per la part xinesa". El Ministeri d'Exteriors ha assenyalat en un comunicat que la visita emet "senyals erronis a les forces separatistes" de la regió, que "busquen la independència de Taiwan" i ha assegurat que traslladarà a la part nord-americana "la protesta".



A més, les autoritats del gegant asiàtic han defensat que la qüestió taiwanesa "forma part dels assumptes interns del país en matèria de sobirania i integritat territorial" i ha afirmat "les concessions no hi tenen cabuda" en relació amb aquest assumpte.



El Ministeri de Defensa xinès s'ha declarat en "alerta màxima" i ha parlat de "contramesures" amb l'objectiu de "defensar la sobirania nacional", tal com ha informat el portaveu, Wu Qian, després de l'arribada de Pelosi.



Alhora, la Comissió d'Exteriors de la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès, el principal organisme d'assessorament polític del país, ha titllat de "gran provocació" la visita i ha assenyalat que es tracta d'una "violació del principi d'una sola Xina' i dels comunicats sino-nord-americans, així com de les normes més bàsiques del Dret Internacional". "La visita malmet les relacions entre les parts", ha asseverat l'entitat, que demana a Washington tallar totes relacions amb Taipei, "com va prometre".



En aquest sentit, les autoritats han confirmat que està previst que l'Exèrcit xinès faci una sèrie d'exercicis militars "importants" a partir de dijous i fins diumenge, així com diverses maniobres d'entrenament a zones properes a l'illa.



Està previst que Pelosi, que ha viatjat amb el president de la Comissió d'Exteriors de la Cambra Baixa, Gregory Meeks, faci una roda de premsa dimecres al matí des de l'hotel on s'allotja, tal com ha recollit el diari taiwanès 'United Daily News'.