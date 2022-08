La presidenta de la Cambra de Representants estatunidenca, Nancy Pelosi, s'ha reunit aquest dimecres al palau presidencial taiwanès amb la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, enmig d'una escalada de tensió entre els Estats Units i la Xina per la visita de la política a l'illa.

Durant una cerimònia a l'oficina presidencial, Pelosi ha acceptat un premi de part de la presidenta en nom del Congrés taiwanès, l''Ordre dels Núvols Propicis amb Gran Cordó Especial', un "símbol" de la "preuada amistat" entre els Estats Units i Taiwan.

En la seva trobada amb Tsai, Pelosi ha assegurat que ella i la seva delegació ha viatjat a Taiwan per "deixar inequívocament clar: no abandonarem el nostre compromís amb Taiwan i estem orgullosos de la nostra amistat duradora".

"Venim en amistat a Taiwan. Venim en to de pau per la regió (...) entenent el valor de la pau i la prevenció de conflictes", ha dit Pelosi, agraint la commemoració per ser "amiga de Taiwan": "Has dit que soc amiga de Taiwan, i crec que aquest és un gran compliment per a mi".

En aquest sentit, Pelosi ha detallat que la seva visita a l'illa, igual que a qualsevol altra destinació, es deu a tres propòsits. "Un és la seguretat: seguretat per al nostre poble, seguretat global. Dos és l'economia: difondre tanta prosperitat com sigui possible. I tres és la governabilitat", ha detallat, segons un comunicat de l'oficina de la presidenta del Congrés.

Així mateix, Pelosi ha felicitat Taiwan per ser "una de les societats més lliures del món, pel seu èxit en abordar el problema de la Covid-19, que és un problema de salut, un problema de seguretat, un problema econòmic i un problema de governabilitat".

"Esperem amb ànsies la nostra conversa sobre com podem treballar junts, aprendre de vostès i compartir alguns pensaments sobre com protegir el planeta de la crisi climàtica (...) Us agraïm el vostre lideratge. Volem que el món us reconegui", ha agregat.

D'altra banda, Pelosi ha subratllat la importància del projecte de llei sobre xips aprovat pel Congrés estatunidenc, ja que presenta "una bona oportunitat perquè els Estats Units i Taiwan cooperin en el camp econòmic".

També ha instat a ambdues parts a col·laborar en matèria de seguretat, afers exteriors i governabilitat, segons descriu el comunicat de l'oficina de la presidenta de la Cambra de Representants estatunidenca.

Per la seva banda, la presidenta Tsai ha assegurat que Pelosi és "l'amiga més fidel de Taiwan", alhora que ha subratllat la importància dels congressistes nord-americans de visita a l'illa, segons ha informat el diari 'United News Network'.

"Gràcies per la seva visita a Taiwan aquesta vegada, la qual cosa demostra el sòlid suport del Congrés dels Estats Units al nostre país", ha expressat Tsai a Pelosi, recordant que aquesta última ja havia visitat Taiwan l'octubre de 1999.

"Durant més de 20 anys, Pelosi ha estat parant esment al desenvolupament democràtic de Taiwan i ha estat preocupada per la participació internacional de Taiwan, per la qual cosa li agradaria expressar la seva més sincer agraïment", ha agregat la mandatària taiwanesa.