La ministra de Defensa, Margarita Robles, amb l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev en roda de premsa/ @EP

L'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev, ha reclamat davant la ministra de Defensa, Margarita Robles, més ajuda militar per combatre l'atac de Rússia; tot i que la ministra ha evitat concretar compromisos, s'ha escudat en la discreció i només ha revelat l'enviament de roba d'abric als combatents ucraïnesos per fer front als propers mesos de fred.

Robles ha visitat aquest 3 d'agost l'ambaixada d'Ucraïna i ha mantingut una trobada d'uns 45 minuts amb el seu ambaixador durant la qual han tingut oportunitat de repassar l'ajuda de material militar que ha fet Espanya fins ara, així com la llista de peticions d'Ucraïna.

"La situació continua sent molt complicada, ens segueix atacant l'enemic i per això necessitem més armes per poder resistir", ha reconegut l'ambaixador en una compareixença conjunta posterior davant de la premsa.

SI ES VOL AJUDAR, ES TROBA LA FORMA

Pohoreltsev ha agraït a Espanya la col · laboració d'aquests últims mesos però ha insistit que necessiten més armament per situar-se al nivell ofensiu de Rússia. "Jo dic que si un vol ajudar sempre busca i troba una manera de fer-ho", ha reivindicat confiat que alguna ajuda pugui arribar "en temps curt" mentre que un altre material és encara més complicat.

Robles va revelar aquest dimarts que s'ha descartat l'enviament de carros de combat Leopard de l'Exèrcit de Terra que estaven emmagatzemats a Saragossa a causa del seu mal estat, encara que fonts governamentals van assenyalar a Europa Press que sí que es manté en estudi l'opció de fer arribar a Ucraïna una vintena de vehicles de transport blindats TOA M-113.

L'ambaixador ha evitat fer públiques les seves peticions, però sí que ha explicat que Defensa ja té una llista amb les seves prioritats. "Espero que la nostra feina doni resultats molt aviat perquè lamentablement l'enemic ens està superant en la quantitat de l'armament, en la quantitat d'efectius de les forces armades i per ser eficaços necessitem més armes", ha asseverat.

"ESPANYA SEGUIRÀ SUPORTANT"

En aquest sentit, Robles ha dit que la trobada a l'ambaixada tenia per objecte transmetre "la solidaritat i el suport" del poble espanyol a Ucraïna i els detalls sobre l'armament s'aborden en reunions periòdiques al Ministeri.

"És un moment de màxima prudència, discreció, l'ambaixador sap que compta amb el suport ple d'Espanya. Pràcticament un cop per setmana vénen a Defensa i el que entra dins de les nostres possibilitats ho continuarem fent", ha detallat revelant només el proper enviament de roba d'abric per a l'hivern.

A més, ha recordat que 130.000 refugiats ucraïnesos ja han arribat a Espanya des de l'inici de la invasió i també ferits en combat estan sent tractats a l'Hospital Militar de Saragossa.