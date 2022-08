La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units , Nancy Pelosi , ha abandonat aquest dimecres Taiwan aquest dimecres després d'una visita polèmica condemnada durament pel Govern xinès i que ha durat menys de 24 hores. Es tracta de la primera visita en 25 anys d'un president de la Cambra baixa nord-americana, on Pelosi ha garantit a les autoritats taiwaneses que els Estats Units "no abandonaran" l'illa , mentre la Xina executarà exercicis militars a partir d'aquest dijous a prop del territori. .

Nancy Pelosi

Pocs creien que Pelosi anés a trepitjar Taiwan a la seva gira per Àsia -el mateix Govern nord-americà ho va ocultar fins a l'últim moment-. Les advertències de Pequín van ser clares: si vaig passar, s'estarà creuant una "línia vermella" i les conseqüències seran "desastroses", va assegurar la portaveu de la cancelleria xinesa, Hua Chunying . I ha passat, per la qual cosa molts ara es pregunten: I ara què?

De moment, sembla poc probable que Pequín iniciï una escalada militar contra Washington o Taiwan , i la seva resposta a la visita de Pelosi ha estat, fins ara, simbòlica. Han imposat sancions comercials a Taipei en alguns productes com sorra, cítrics, soja i peix. A l'apartat militar, únicament han promès maniobres. Una sèrie de mesures que semblen tèbies amb l?expectació que s?havia creat.

UN ESCENARI DIFERENT

No obstant, la política exterior de Pequín , i de Xi Jinping , el president xinès, sol ser odenada, meticulosa i buscant el menor risc possible. Per això no s'espera una resposta contundent a curt termini, però sí que podria arribar posteriorment. Washington ha decidit trencar amb una acció exterior que ha perllongat durant 25 anys, guardant respecte a Pequín i no enviant cap alt funcionari de visita oficial a Taiwan.

L'últim president de la Cambra de Representants que va trepitjar Taipei va ser Newt Gingrich el 1997, i no ho van tornar a fer perquè van incomodar profundament l'Executiu xinès. Dimarts, l'ambaixador de la Xina als Estats Units, Qin Gang, va dir a CNN que la visita del 1997 va ser “completament incorrecta”, però no tant com la duta a terme per Pelosi en aquesta ocasió.