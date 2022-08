Un avió de guerra xinès entra a l'espai aeri de Taiwan, el 2 d'agost del 2022, després de la visita de Nancy Pelosi a l'illa/ @EP

Les autoritats de Taiwan han denunciat aquest 4 d'agost les "activitats irracionals" de la Xina, que ha iniciat maniobres militars amb foc real a prop de l'illa. Exercicis que equivalen a un "bloqueig marítim i aeri" de Taiwan, segons el Ministeri de Defensa de l'illa.

Taiwan ha afirmat que l'Exèrcit xinès ha llançat aquest 3 d'agost durant la tarda "múltiples míssils guiats tipus Tongfeng cap a aigües al nord-est i el sud-oest de l'illa", tal com ha recollit l'agència alemanya de notícies DPA. Un portaveu del Ministeri de Defensa ha ressaltat que els trets han estat detectats a les 13.56 (hora local) i ha assegurat que els sistemes de defensa han estat activats, alhora que ha condemnat "aquesta acció irracional, que soscava la pau a la regió".

"Les Forces Armades de Taiwan estan operant com és habitual i supervisen els nostres voltants en resposta a les activitats irracionals de la Xina, que busquen canviar l''statu quo' i desestabilitzar la seguretat de la regió", ha dit el Ministeri de Defensa taiwanès. "No busquem un augment de les tensions, però no renunciem quan es tracta de la nostra seguretat i sobirania", ha afegit a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

Les maniobres, que arrenquen un dia després de la controvertida visita a Taipei de la presidenta de la Cambra de Representants dels EUA, Nancy Pelosi, inclouen el tancament de l'espai marítim i aeri a sis zones al voltant de l'illa, una a uns 20 quilòmetres de la costa de Kaohsiung, la principal ciutat del sud de Taiwan.



Hores abans, el Comandament de la Força Aèria de Taiwan havia denunciat que 27 avions militars xinesos haurien envaït el seu espai aeri durant la jornada del 2 d'agost passat, amb la visita de Pelosi, de manera que l'Exèrcit de l'illa hauria activat una patrulla aèria de combat. A més, la cartera de Defensa de Taiwan ha informat que forces taiwaneses van haver de disparar bengales en dues ocasions per espantar un dron militar xinès que sobrevolava els voltants de les illes Kinmen -també conegudes com a Quemoy-, que estan controlades per Taipei.

Segons mitjans taiwanesos , els simulacres xinesos han afectat 18 rutes aèries internacionals de l'illa i més de 900 vols s'han vist obligats a modificar la ruta. La cartera de Transport taiwanesa va declarar que els vaixells que arribin o surtin de Taiwan hauran de "sortejar" les zones de pràctiques i va advertir que, malgrat que els trajectes "només prendran unes hores més", l'"impacte acumulat" es notarà al futur si els exercicis militars xinesos "es prolonguen" en el temps.