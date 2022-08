El governador del Banc d'Anglaterra, Andrew Bailey @ep

El Comitè de Política Monetària del Banc d'Anglaterra ha decidit elevar en 50 punts bàsics el tipus d'interès de referència per a les seves operacions, que passarà a situar-se a l'1,75%, el nivell més alt des del 2008, en resposta a l'escalada de la inflació, que podria superar el 13% el quart trimestre de l'any, segons ha anunciat la institució.

La pujada de tipus anunciada aquest dijous representa la més agressiva des del 1995 i amplia a sis reunions consecutives la seqüència d'increments del preu dels diners que ha emprès el Banc d'Anglaterra , que va adoptar la decisió per una majoria de vuit vots a favor i un en contra , ja que Silvana Tenreyro preferia una pujada de 25 punts bàsics.

" Les pressions inflacionàries al Regne Unit i la resta d'Europa s'han intensificat significativament ", ha reconegut la vella dama de Threadneedle Street a la seva anàlisi, on atribueix aquesta evolució al fort augment dels preus majoristes del gas des del maig, a causa de la restricció de subministrament a Europa per part de Rússia i el risc de noves restriccions.

D'aquesta manera, el banc central britànic ha advertit que, a mesura que això es traslladi als preus al detall de l'energia, s'agreujarà la caiguda de la renda disponible de les llars del Regne Unit i augmentarà encara més l'IPC a curt termini .

"S'espera que l'IPC augmenti més del previst al maig, del 9,4% al juny a una mica més del 13% el quart trimestre del 2022, i es mantingui en nivells molt elevats durant gran part del 2023, abans de caure a l'objectiu del 2% d'aquí a dos anys”, ha anticipat.

Així mateix, el Banc d'Anglaterra ha advertit que el creixement del PIB del Regne Unit "s'està desaccelerant", llastat per l'encariment de l'energia, i per això es preveu que el Regne Unit "entri en recessió a partir del quart trimestre d'aquest any", registrant-se una "dràstica caiguda" dels ingressos reals de les llars el 2022 i 2023, mentre que el creixement del consum es torna negatiu.

Tot i això, l'institut emissor britànic confia que les pressions inflacionistes es dissipin amb el temps, afegint que probablement la desocupació augmenti a partir del 2023 , la qual cosa ajudarà que les pressions sobre els preus a nivell intern disminueixin en la segona meitat del període de pronòstic, a mesura que augmenta el grau de comoditat econòmica i la menor inflació alleugereix la pressió sobre el creixement dels salaris.