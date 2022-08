La jugadora de bàsquet nord-americana Brittney Griner, detinguda al febrer i acusada de possessió i contraban de drogues, ha estat sentenciada a nou anys de presó per la justícia de Rússia després de declarar-se culpable el mes passat per transportar al seu equipatge cartutxos amb oli de cànnabis.

EuropaPress 3869809 brittney griner of the usa reacts during the womens quarterfinal basketball

Mentre la jutgessa llegia ràpidament la seva sentència, Griner escoltava el resultat a través d'un intèrpret. El seu equip legal ha informat que apel·larà aquesta sentència, tal com ha recollit el diari 'The Washington Post'.

Anteriorment la Fiscalia de Rússia havia demanat per Griner, de 31 anys, qui va ser arrestada al febrer a l'aeroport internacional Sheremetyevo, prop de Moscou, per possessió de drogues, una condemna de nou anys i sis mesos de presó.

El seu advocat, Alexander Boikov, va afirmar que l'esportista ha reconegut que eren seus, però que els va portar a Rússia sense voler. Griner, que juga per a un equip de bàsquet rus durant la temporada baixa de la WNBA, no ha fet declaracions públiques des de la seva detenció.

Després de la sentència, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assenyalat en un comunicat que aquesta sentència contra l'esportista "és un recordatori més del que el món ja sabia", que Moscou "està detenint Brittney per error".

"És inacceptable i demano a Rússia que l'alliberi immediatament perquè pugui estar amb la seva esposa, éssers estimats, amics i companys d'equip. La meva Administració continuarà treballant incansablement i cercarà totes les vies possibles per portar a Brittney i Paul Whelan a casa fora de perill al més aviat possible", ha resolt, referint-se a l'exmarine nord-americà, condemnat per espionatge a Rússia.