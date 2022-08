Diverses persones caminen davant d'un aparador, a 2 d'agost de 2022, a Madrid/@EP

Davant la imminència d'una crisi energètica per al proper hivern, i amb l'objectiu comú de deixar enrere la dependència europea del gas rus, els països de la Unió Europea s'han compromès a reduir-ne el consum energètic en els propers vuit mesos per tenir preparada una reserva alternativa en cas de més talls de subministrament.

Els Estats membres van aprovar fa unes setmanes la proposta de la Comissió Europea (CE) de reduir un 15% el consum de gas provinent de Rússia. Segons l'acord, correspon a cada govern nacional definir les normes d'estalvi que seran aplicades.

El Govern espanyol va presentar 1 d'agost passat el Reial decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica, on s'inclou un Pla de Xoc d'Estalvi i Gestió Energètica en Climatització per reduir el consum d'energia en edificis públics i comerços. Segons el decret, la refrigeració d'aquests espais no es podrà posar per sota dels 27 graus centígrads ni la calefacció per sobre dels 19 graus. A més, les portes d'accés als locals tindran tancaments automàtics i els llums dels aparadors s'apagaran a les 10 de la nit entre les mesures més destacades.

Països com Espanya es troben en una situació de menor supeditació respecte a Rússia, ja que compta amb bons sistemes de regasificació, està connectada a França per dues canonades potents i el seu emmagatzematge de gas està per sobre de la mitjana europea. Tot i això, no tots els veïns europeus gaudeixen de les mateixes circumstàncies.

ALEMANYA DEIXA SENSE LLUM ELS PRINCIPALS MONUMENTS

Alemanya és un dels països més dependents del gas rus i, per això, va ser dels primers a presentar el pla d'estalvi energètic. Les principals ciutats alemanyes, com Berlín, Munic o Hannover han promulgat les seves pròpies mesures, que impliquen apagar els monuments històrics. Berlín, per exemple, interromprà l'enllumenat de 200 monuments.

L'Ajuntament de Hannover, per exemple, ha tancat l'aigua calenta de les instal·lacions esportives i edificis públics, i permetrà activar la calefacció només fins als 20 graus, des de l'1 d'octubre al 31 de març, als edificis municipals, excepte escoles, residències i hospitals.

Nuremberg ha tancat tres de les seves quatre piscines a l'aire lliure, com ho han fet altres ciutats, que també han optat per tancar saunes i baixar la temperatura de l'aigua de les piscines. Munic també limitarà la calefacció durant l'hivern i apagarà els semàfors en moments de poc trànsit. D'altra banda, i per reduir la demanda, les empreses de serveis públics ja poden repercutir els alts preus del gas als clients, segons va anunciar el ministre d'Economia, Robert Habeck.

FRANÇA PROHIBIX LA PUBLICITAT LLUMINOSA PER LA NIT

Sota el pla de "Sobrietat energètica", el Govern francès ha advocat per prohibir la publicitat lluminosa a totes les ciutats entre la 1 i les 6 del matí, amb algunes excepcions com les estacions de tren i els aeroports, que no tanquen per la nit.

També s'ha emès un decret que prohibirà que els comerços tinguin les portes obertes mentre l'aire condicionat o la calefacció estiguin encesos, mentre es restringeix la temperatura a 19 graus a l'hivern i 26 a l'estiu als interiors. L'incompliment podria portar multes de fins a 750 euros per deixar les portes obertes o 1.500 euros per no apagar els cartells lluminosos durant la nit. Totes aquestes mesures aspiren en conjunt a reduir un 10% del consum de gas per al 2024.

ITÀLIA REGULA LA CALEFACCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS

Davant la crisi política per la dimissió de Mario Draghi, el govern italià prepara un pla d'estalvi de l'energia que afectarà les llars, les ciutats i les empreses, amb l'objectiu de reduir fins a un 20% del consum de gas.

Poc abans de la seva renúncia, les mesures contemplades pel seu govern incloïen reduir la calefacció a 19 graus i mantenir els aires condicionats a 27 a l'estiu, a més d'avançar a les 19.00 del tancament dels comerços. Aquestes limitacions horàries es podrien estendre a comerços, bars i restaurants, mentre es reduirà fins a un 40% l'enllumenat públic. D'altra banda, les empreses i, especialment els sectors més intensius, hauran de reduir el consum de les seves plantes.

GRÈCIA CONTROLA EL CONSUM ENERGÈTIC EN EDIFICIS I ENLLUMENAT

Grècia, per la seva banda, ha decretat una sèrie de mesures per estalviar energia en edificis i espais públics, que inclou restriccions a la climatització a l'interior (27 graus a l'estiu i 19 graus durant l'hivern) i obliga a apagar tots els equips d'oficina, tant la calefacció com l'aire condicionat, a les zones on no hi hagi empleats. Aquestes restriccions van acompanyades d'altres accions per millorar el rendiment energètic dels edificis i l'enllumenat públic, cosa que esperen que en pugui reduir el consum almenys un 10%.