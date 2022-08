Ciutat bombardejada a la regió de Kíev

La guerra entre Rússia i Ucraïna avança diàriament a un ritme frenètic, amb canvis continus i girs de guió que compliquen tenir una foto fixa sobre la situació. Per això, aquest divendres a CatalunyaPress us portem un resum del que ha passat en les últimes 24 hores, perquè el lector pugui tenir una imatge àmplia de la situació amb tan sols un clic:

- Tres vaixells que transportaven gairebé 60.000 tones de gra van partir dels ports ucraïnesos del Mar Negre i es dirigeixen a Gran Bretanya, Irlanda i Turquia, respectivament.



-Rússia diu que està a punt per parlar sobre un intercanvi de presoners amb els EE. UU.

- El president ucraïnès, Volodimir Zelensky , va criticar un informe d'Amnistia Internacional, que suggeria que les tàctiques de les forces ucraïneses estan posant en perill els civils en utilitzar algunes escoles i hospitals com a bases. Zelenskiy va dir que l'informe "no pot ser tolerat" ja que "no hi pot haver cap condició sota la qual qualsevol atac rus contra Ucraïna es justifiqui"



- Vladimir Putin i Tayyip Erdoğan es reuniran al balneari de Sotxi, al Mar Negre. S'espera que les converses entre els presidents de Rússia i Turquia se centrin a Síria, Ucraïna i la construcció russa d'una planta d'energia nuclear al sud de Turquia.



- Canadà està enviant fins a 225 forces armades canadenques al Regne Unit per reiniciar l'entrenament dels reclutes militars ucraïnesos, va anunciar el ministre de defensa canadenca. Des del 2015, Canadà ha capacitat 33.000 militars i personal de seguretat ucraïnesos, però al febrer va detenir alguns aspectes de l'entrenament.



- Un funcionari nord - americà va acusar Moscou de preparar - se per plantar proves falses perquè semblés que la recent matança massiva de presoners ucraïnesos en un atac a una presó controlada per Rússia va ser causada per Ucraïna . Kíev i Moscou han intercanviat culpes pels atacs a la presó a Olenivka, controlada pel Kremlin, a l'est d'Ucraïna, la setmana passada.



- Ucraïna ha cedit part del territori a la regió de Donbas a les forces russes, i Kíev va reconèixer l'"èxit parcial" de Rússia en els últims dies. Zelenski ha descrit la pressió sota la qual es troben les seves forces a l'est del país com un “infern”. Han recuperat dos llogarets a prop de la ciutat de Sloviansk, segons el general ucraïnès Oleksiy Hromov, però s'han vist obligats a abandonar una mina de carbó considerada com una posició defensiva clau mentre les forces són empeses als afores d'Avdiivka.



- Rússia pot llançar una ofensiva a la regió de Jerson , al sud d'Ucraïna , per tractar de recuperar l'impuls de Kíev i ha estat acumulant forces visiblement , va dir Hromov dijous. Gran part de la regió ja està ocupada per Rússia després que va capturar àrees al començament de la seva invasió, però les forces ucraïneses han estat desenvolupant una contraofensiva per recuperar territori.