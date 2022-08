Part del conflicte entre la Xina i Taiwan: Segueixen els simulacres i exercicis militars a les rodalies de Taiwan | @ep

El conflicte entre la Xina i Taiwan avança diàriament a un ritme frenètic, amb canvis continus i girs de guió que compliquen tenir una foto fixa sobre la situació. Per això, aquest divendres a CatalunyaPress us portem un resum del que ha passat les últimes 24 hores, perquè el lector pugui tenir una imatge àmplia de la situació amb tan sols un clic:

- La Xina ha seguit realitzant simulacres i exercicis militars a les rodalies de Taiwan per segon dia, després de la visita de la política nord-americana Nancy Pelosi a les illes. El Comando de Teatre de l'Est de l'Exèrcit Popular d'Alliberament (EPL) ha declarat que l'exèrcit de la Xina va fer exercicis de combat aeri i marítim al nord, sud-oest i est de Taiwan, i continua “provant les capacitats de combat conjuntes de les tropes ”.



- El Ministeri de Defensa de Taiwan ha dit aquest divendres que un total de 68 avions militars xinesos i 13 vaixells de l'armada estaven realitzant missions al sensible Estret de Taiwan i que alguns van creuar "deliberadament" una barrera no oficial que separa els dos costats coneguda com la línia mitjana. El ministeri va condemnar la Xina en un comunicat, dient que les seves forces armades han "danyat greument" l'statu quo i "hostigat" l'espai aeri i aquàtic de Taiwan. Taiwan va dir que havia utilitzat transmissions d'alerta, avions, vaixells de guerra i sistemes de míssils terrestres en la resposta.



- L'emissora estatal CCTV va mostrar una entrevista a la Xina amb Meng Xiangqing, professor de la Universitat de Defensa Nacional afiliada a l'exèrcit de la Xina , en què va afirmar que els exercicis "van incloure proves amb foc real, i va ser la primera vegada que van creuar l'illa de Taiwan ”. El reclam no ha estat verificat i Taiwan no ha fet cap comentari oficial sobre un sobrevol.



- La Xina ha anunciat que ha aturat els llaços amb els EUA . en una varietat de temes crítics. Les interaccions cancel·lades van abastar des de converses sobre el clima fins a diàlegs entre els líders dels teatres militars de la Xina i els EUA , la reunió de treball dels ministeris de defensa de la Xina i els EUA . i el mecanisme de consulta sobre seguretat militar marítima entre els països.



- El govern de la Xina també va anunciar sancions personals no especificades contra Pelosi i els seus parents directes en resposta al que va qualificar com les seves “accions despietadas i provocatives” en anar a Taiwan , acusant-la de “soscavar greument la sobirania i la integritat territorial de la Xina , trepitjant greument l'un per l'altre”. principi de la Xina , i amenaça seriosament la pau i l'estabilitat de l'estret de Taiwan ”.



- La presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, va lliurar un missatge de vídeo en resposta als exercicis de la Xina que van començar dijous. Hi diu: “Som tranquils i no impetuosos, som racionals i no provocadors, però també serem ferms i no eludirem. Taiwan mai no serà enderrocat pels desafiaments”.



- El secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, va advertir novament que les accions “provocadores” de la Xina corren el risc d'una escalada greu i podrien desestabilitzar la regió. Parlant en una conferència de premsa al marge de la reunió del fòrum regional de l' ASEAN , Blinken va dir als mitjans que els Estats Units han dit repetidament a la Xina que no busca una crisi. Blinken va dir que la visita de Pelosi a Taiwan va ser pacífica i que “no hi va haver justificació possible pel que han fet” en resposta.



- Els Estats Units han convocat l' ambaixador de la Xina, Qin Gang, a la Casa Blanca per presentar-lo per les accions de la Xina . Una démarche és una protesta presentada a través de cadenes diplomàtiques.



- La Xina va convocar l'ambaixador del Canadà per la participació del país en un comunicat emès pels cancellers de les nacions del G7. El viceministre de Relacions Exteriors xinès, Xie Feng, va informar a l'ambaixador del Canadà que hauria de “corregir immediatament els seus errors” sobre el tema de Taiwan o “assumir-ne totes les conseqüències”.



- Segons els informes, el ministre de Relacions Exteriors de la Xina, Wang Yi , i el ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , van abandonar una sessió al fòrum de l' ASEAN avui quan va parlar el seu homòleg japonès, Yoshimasa Hayashi .



- Pelosi ha estat avui a Tòquio , on el primer ministre del Japó, Fumio Kishida , ha dit que li va dir "hem demanat la cancel·lació immediata dels exercicis militars", que va descriure com un "problema greu que afecta la nostra seguretat nacional i la seguretat dels nostres ciutadans". ”.



- La secretària de Relacions Exteriors d'Austràlia , Penny Wong , va descriure les accions de la Xina com a "desproporcionades i desestabilitzadores"