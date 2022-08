Israel assegura estar "preparat" perquè l'"operació" a la Franja de Gaza duri una setmana | @ep1

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assegurat aquest dissabte que estan preparades per a una "setmana d'operacions", alhora que han detallat que les Brigades Al Quds, el braç armat de Yihad Islàmica, ha llançat més de 160 projectils contra ciutats israelianes.

Israel ha recalcat que fins ara no s'ha negociat per a un alto el foc, i subratlla que les FDI es preparen per a un escenari en el qual el contenciós duri una setmana.

L'exèrcit de l'Estat hebreu ha explicat que el sistema de defensa antimíssils 'Cúpula de Ferro' ha demostrat "una taxa d'èxit del 95 per cent" en interceptar projectils disparats cap a les ciutats israelianes pels grups terroristes amb seu a Gaza, segons ha recollit 'The Times of Israel'.

La resta de projectils haurien caigut en àrees obertes, segons ha informat el portaveu de les FDI, Ran Kochav, en unes declaracions recollides per 'Haaretz'.

Per la seva banda, les FDI han atacat durant la nit al voltant de 30 objectius de la Yihad Islàmica a la Franja de Gaza, que han malmès sis tallers de producció d'armes i diversos llocs d'observació de l'organització terrorista.

Durant els atacs israelians, haurien mort deu persones i haurien resultat ferides 80 persones, mentre que no s'haurien registrat defuncions en el bàndol d'Israel. L'últim balanç del Ministeri de Sanitat de Palestina reporta deu civils morts i 65 ferits.

L'exèrcit israelià ha anunciat aquest divendres l'inici d'una operació de bombardeig contra objectius de l'organització terrorista Yihad Islàmica a la Franja de Gaza després de diversos dies en estat d'alerta per possibles represàlies de l'organització després de la detenció a Cisjordània d'un alt càrrec del grup.

Els primers minuts de l'anomenada operació 'Despuntar de l'Alba' han començat amb l'anunci de la mort d'un comandant de les forces militars de Yihad Islàmica al nord de Gaza, identificat com Taisir al Jabari, una mort que ha estat confirmada per la mateixa milícia.

Després d'això, les parts han iniciat un intercanvi de míssils, tant a diferents punts estratègics de la Franja de Gaza, segons han informat les autoritats israelianes, com a ciutats israelianes, entre les quals Tel Aviv, tal com han informat les brigades Al Quds, el braç armat de Yihad Islàmica.