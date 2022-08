17 desapareguts i més de 120 ferits en un gran incendi a Cuba | @ep

Almenys 121 persones van resultar ferides i 17 estan desaparegudes per l'explosió de dos dipòsits de combustible a la ciutat de Matanzas , a l'oest de Cuba , on continua l'angoixa pel foc que no s'extingeix.

Un llamp va travessar divendres a la nit un dels tancs i el foc es va estendre dissabte a un segon dipòsit. Prop de 1.900 habitants dels voltants han estat evacuats, va informar el governador de Matanzas, Mario Sabines .

Un nou balanç publicat per la presidència de la República al seu compte Twitter dissabte a la tarda va elevar a 121 el nombre de ferits que va provocar el sinistre, inclosos cinc en estat crític, tres més molt greus i 28 amb lesions més lleus. Entre els ferits hi ha el ministre d'Energia i Mines, Liván Arronte. Així mateix, es reporten 17 desapareguts. Són “bombers que eren a la zona més propera” a l'incendi, va dir la presidència, que va afegir que “Cuba va sol·licitar ajuda i assessorament a països amics amb experiència en el tema petrolier”.

El president mexicà Andrés Manuel López Obrador va anunciar aquest dissabte l?enviament d?un fort desplegament de personal de la petroliera estatal Pemex, de la Marina, de l?Exèrcit i de la Força Aèria experts en controlar incendis. “He donat aquesta instrucció. Tècnics especialistes a apagar foc viatjaran a Cuba, és un equip contra incendis de Pemex i també gent de Marina i de la Defensa”, va declarar el president davant dels mitjans de comunicació.