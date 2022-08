El Ministeri de Defensa de la Xina va advertir als Estats Units que haurà d'assumir " greus conseqüències " per la visita de Nancy Pelosi a Taiwan la setmana passada. La líder demòcrata i presidenta de la Cambra de Representants, Pelosi, es va dirigir a Taipei en solidaritat contra l'"autocràcia" de la Xina.

El ministre de Defensa de la Xina, Wu Qian - Wikiccomons

Però el Ministeri de Defensa xinès ara ha acusat els Estats Units d'instigar la tensió entre ells i Taiwan , insistint que hi ha d'haver represàlies, segons Reuters.

El portaveu del Ministeri de Defensa, Wu Qian, afirma en un comunicat : "La tensa situació actual a l'Estret de Taiwan és totalment provocada i creada per la part nord-americana per iniciativa pròpia, i la part nord-americana ha d'assumir tota la responsabilitat i les greus conseqüències d'això”.

La Xina va passar quatre dies realitzant simulacres d'entrenament militar sense precedents a través de l'Estret de Taiwan , que els experts han interpretat com una demostració de força. Els simulacres estaven programats per finalitzar el diumenge 7 d'agost. També va decidir interrompre formalment les converses sobre política de defensa amb els EUA divendres, just quan Pelosi se'n va anar de Taiwan.



Washington va condemnar la decisió d'abandonar les negociacions, al·legant que va ser una reacció irresponsable.

Mentrestant, el Ministeri de Defensa de Taiwan va revelar que va enviar avions i vaixells per reaccionar "apropiadament" als exercicis d'entrenament xinesos el diumenge 7 d'agost al matí.