Naegleria fowlerI

Un home de 36 anys del nord d' Israel va morir després de contraure una infecció causada per l' ameba devoradora de cervells coneguda com a Naegleria fowleri .

Segons un comunicat emès pel Ministeri de Salut divendres al matí, l?home de 36 anys, que no tenia condicions de salut subjacents, va morir recentment després de patir una infecció cerebral fatal causada per l'ameba.

Només s'han diagnosticat al voltant de 400 casos de la malaltia a tot el món , i una vegada que un especialista en malalties infeccioses va detectar el cas a Israel, va alertar l'oficina de salut del districte i el Ministeri de Salut. A causa de la naturalesa rara de la malaltia, també es va enviar una mostra clínica al Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) als EUA.

El Ministeri de Salut està investigant la causa de la infecció juntament amb el Ministeri de Protecció Ambiental i el Ministeri d'Agricultura i va declarar que actualitzaran el públic sobre les seves troballes en concloure la investigació.

L'ameba devoradora de cervells es pot trobar en aigua dolça contaminada, bassals o fonts d'aigua estancada de diversos tipus, sent les fonts més probables llacs, rierols, rius i fonts termals . No obstant això, també es pot trobar en tolls i terres a prop de plantes industrials, així com en piscines sense clor.

S'han informat al voltant de 400 casos de la malaltia a tot el món, i gairebé sempre és fatal, amb una taxa de mortalitat del 98,5%. I, per a aquells que sobreviuen, hi ha una alta probabilitat de patir dany cerebral permanent.

Què és Naegleria fowleri?



La Naegleria fowleri -coneguda col·loquialment com una ameba devoradora de cervells a causa de la destrucció del teixit cerebral que es produeix després de la infecció- penetra al cos humà a través del nas.

L'ameba després viatja pel nas fins al cervell, causant una infecció que progressa ràpidament i que resulta en la destrucció del teixit cerebral . És important tenir en compte que la infecció no pot ser causada per beure aigua contaminada, i l'única forma coneguda de contraure l'ameba és a través del nas.

Els símptomes inicials de la malaltia inclouen mals de cap, febre, nàusees i vòmits, i comencen al voltant de cinc dies després de la infecció.

A mesura que avança la infecció, el pacient començarà a experimentar rigidesa al coll, confusió, consciència reduïda del seu entorn, pèrdua de l'equilibri, convulsions i al·lucinacions . Quan apareixen els símptomes, la malaltia progressa ràpidament i la mort generalment ocorre dins dels cinc dies posteriors als símptomes inicials.