Rússia ha reduït dràsticament el subministrament de gas a la Unió Europea , obligant els països del continent a adoptar diverses mesures per reduir la dependència de Moscou , un soci que fins fa pocs mesos havia estat clau per garantir el subministrament d'energia. Els líders europeus estan estudiant diverses mesures per poder frenar la crisi energètica, com ara reducció del consum, la tornada al carbó ia l'energia nuclear i, la que genera més consens: una aposta ferma per les renovables .

Molí de vent - EP

Tot i això, en aquest escenari el continent corre el risc de renunciar a la dependència de Rússia per acabar necessitant la Xina, un altre país autòcrata. Es podran dir moltes coses sobre Pequín, però l'aposta del règim xinès per les energies renovables ha estat la més ferma a tot el planeta.

El compromís de la Xina amb les renovables ha estat tan contundent que ha arrasat amb el mercat i ha esdevingut el líder indiscutible mundial en aquest àmbit. Pequín ho té clar, i cada any crea noves infraestructures i solars al seu territori equivalents a les construïdes a la resta de països del món alhora. La Xina està instal·lant cinc vegades més energia eòlica que tota la Unió Europea en conjunt.

Per aquest motiu, mentre Europa es treu el jou del gas de Moscou, pot acabar caient en un nou parany: dependre de la Xina al camp de les renovables . Pequín disposa de la matèria primera necessària per impulsar el sector renovable: compten amb el monopoli del mercat de terres rares - materials indispensables al sector energètic renovable-, amb més del 90% de la seva producció global.

En sectors com ara el solar, directament han guanyat la partida. Segons l'Agència Internacional d'Energia, la Xina és responsable del 80% de la fabricació de tecnologia d'energia solar i s'espera que arribi al 95% el 2025.

PER A AUSTRÀLIA I EUA ÉS IMPERATIU FRENAR EL DOMINI XINÈS

Mentre que la Unió Europea sembla abocada a la dependència de Pequín, a Washington i Austràlia tracten el domini xinès en renovables com un problema estratègic que s'ha d'afrontar de manera "imperativa".

La secretària d'energia dels EUA, Jennifer Granholm, i el ministre d'energia i canvi climàtic d'Austràlia, Chris Bowen, van anunciar aquest juliol una " associació d'acceleració de tecnologia neta zero ", que inclou un enfocament inicial a l'emmagatzematge i la digitalització d'energia de llarga durada. Van dir que l'acord va ser motivat en part per la necessitat d'una cadena de subministrament d'energia neta i minerals crítics que no depengués tant de la Xina.

Granholm va comparar el risc de dependre de la Xina per obtenir tecnologia neta amb l'excessiva dependència d'Occident dels combustibles fòssils russos, un error que va provocar una crisi energètica mundial després que envaís Ucraïna. " Em preocupa que la Xina tingui un gran peu en la tecnologia i les cadenes de subministrament que podrien fer-nos vulnerables si no desenvolupem les nostres pròpies cadenes de subministrament ", va dir. "Des del punt de vista de la seguretat energètica, és imperatiu que les nacions que comparteixen els mateixos valors desenvolupin les nostres pròpies cadenes de subministrament, no només per al clima, sinó també per a la nostra seguretat energètica", ha sentenciat.

"Hem vist el que passa quan depenem massa d'una entitat per a la nostra font de combustible, i no volem que això passi, i per això diversificar aquestes fonts d'energia i vincular-nos amb socis és part de la nostra seguretat energètica", va concloure Granholm..