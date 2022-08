L'expresident Donald J. Trump a bord del Marine One torna a aterrar a Mar-a-Llac mentre un helicòpter d'escorta sobrevola el divendres 29 de març de 2019

L' FBI ha entrat aquest dilluns a registrar la mansió de l'expresident nord-americà Donald Trump al resort Mar-a-Lago a Florida per investigar el possible mal maneig de documents classificats.



" La meva bonica casa Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida, està actualment assetjada, aplanada i ocupada per un gran grup d'agents de l'FBI ", ha detallat Trump en un comunicat emès a través del seu comitè d'acció política, Save America .



Una persona familiaritzada amb la investigació consultada per 'The Washington Post' ha assegurat que els agents estarien fent una cerca autoritzada per un tribunal en relació amb la causa oberta contra l'exmandatari per endur-se a la seva residència documents classificats després de deixar la Casa Blanca.



Trump ha assegurat que la batuda ha estat "sense previ avís", i ha afirmat que no era "necessària ni apropiada". Així mateix, ha acusat el Partit Demòcrata d'armar el "sistema de Justícia" en contra.