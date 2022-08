Aeroport Charles de Gaulle, a París @ep

Un home suposadament armat amb un ganivet ha mort abatut per trets de les forces de seguretat franceses a l'Aeroport Internacional de París-Charles de Gaulle .



La Prefectura de la Policia ha lloat la "sang freda" dels agents que han aconseguit "neutralitzar" "un individu amenaçador" que es trobava "en possessió d'una arma blanca".



Agents de la unitat fronterera han obert foc després d'advertir l'home i que aquest intentés llançar-s'hi en una zona pública de la terminal 2F. El presumpte atacant va morir després de ser aconseguit per una bala a l'abdomen , segons la cadena BFMTV.



Les autoritats treballen ara per identificar la persona morta, de la qual gairebé no han transcendit detalls, més enllà que no té un domicili fix. Segons 'Le Figaro', no va fer cap reivindicació d'índole terrorista en el moment de la suposada agressió.