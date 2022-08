Centro de migrantes de Moria, en Lesbos

La Guàrdia Costera grega ha iniciat una operació de cerca en aigües al sud de l'illa de Rodes, al mar Egeu, després del naufragi d'una embarcació amb migrants i refugiats a bord i la desaparició suposadament de desenes de persones, segons el testimoni dels supervivents.

Els serveis d'emergència han recuperat amb vida 29 migrants, mentre que un nombre indeterminat de persones estan desaparegudes. Inicialment, les autoritats van apuntar que a l'embarcació hi viatjaven uns 60 migrants, si bé un portaveu dels guardacostes citat per la cadena ERT, Nikos Kokkalas, ha assenyalat que en serien uns 80.

L'embarcació, que s'ha enfonsat en aigües internacionals a 38 milles de Rodes, feia 15 metres d'eslora i tenia una cabina. Kokkala ha advertit que no estava preparada per transportar tantes persones i que els supervivents rescatats no tenien equipament per emergències.

Més de mil migrants i refugiats han perdut la vida aquest any al Mediterrani, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que xifra en almenys 64 les víctimes a la zona del mar Egeu.