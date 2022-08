Vladimir Putin, el president de Rússia / @EP

Ja han passat sis mesos des que al febrer comencés la invasió de Rússia a Ucraïna i la consegüent guerra. Des d'aquesta data, les avaluacions occidentals estimen que més de 75.000 soldats russos han mort o han resultat ferits al camp de batalla, cosa que el Kremlin ha negat de moment. Tot i això, la CNN ha destapat l'estratègia que el govern de Vladímir Putin, el president de Rússia, estaria duent a terme suposadament per continuar amb la guerra: reclutar presos perquè lluitin amb l'exèrcit rus.

La CNN va aconseguir parlar amb un dels presos gràcies a un telèfon de contraban, i va explicar el perfil de presos que buscava Rússia: “s'acceptaran assassins, però no violadors, pedòfils, extremistes o terroristes”. Pel que fa a la recompensa, "s'ofereix amnistia o indult en sis mesos. Algú parla de 100.000 rubles al mes, un altre de 200.000. Tot és diferent", afirmava el pres. Aquest reclutament, però, no inclou cap tipus de contracte, per la qual cosa és una cosa il·legal.

La captació de presos s'està fent mitjançant contractistes militars privats, els quals no busquen ni tan sols que els presos tinguin algun tipus de formació militar. De moment, el programa inclou dues setmanes de capacitació a la regió de Rostov, al sud de Rússia, per després anar al capdavant.

Es rumoreja que darrere d'aquests reclutaments hi ha el contractista militar privat Wagner , que no està subjecte a la prohibició militar russa d'emprar convictes. Wagner està dirigit per Yevgeny Prigozhin, un home conegut com el xef de Putin, però els dos protagonistes neguen tenir qualsevol mena de vinculació.

L'ESTRATÈGIA DE RÚSSIA

El mitjà en qüestió va explicar que els reclusos serien utilitzats com a esquer, ja que atraurien el foc de les posicions ucraïneses perquè després l'exèrcit rus pogués incidir en la batalla amb més precisió. "Van primer, i quan l'exèrcit ucraïnès els veu, ataquen. Després, els soldats russos veuen on són els ucraïnesos i bombardegen el lloc", confirmava el pres.

Per a aquests presos, aquesta opció pot ser una via de fuita que veuen amb bons ulls, ja que se'ls promet llibertat i riquesa. Tot això, clarament, si aconsegueixen sobreviure a una guerra que no cessa i que es vol utilitzar aquestes noves peces com a carnassa.

Molts dels presos han acceptat la proposta, i això està provocant que els activistes de drets humans que treballen en el sistema penitenciari rus estiguin rebent informes de familiars dels reclusos, l'angoixa dels quals i preocupació per la vida i la salut dels reclusos només van en augment.