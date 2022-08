Fuego en Gironda y Las Landas.

L'incendi que va començar dimarts al sud-oest de França ha cremat fins aquest dijous unes 6.800 hectàrees als departaments de Gironda i les Landes, i ha afectat les connexions terrestres amb Espanya i ha obligat a limitar el trànsit de vehicles pesats al pas de Biriatu.

La Prefectura de Nova Aquitània i la Gironda ha explicat aquest dijous a primera hora que 10.000 persones han estat evacuades per les flames, que continuen fora de control. "Les condicions són especialment difícils", han reconegut les autoritats, a causa de les altes temperatures --de fins a 40 graus aquests dies-- i la sequera.

Uns 1.100 bombers participen en les tasques d'extinció, a l'espera de "reforços addicionals". La primera ministra, Elisabeth Borne, visitarà aquest dijous la zona amb el ministre de l'Interior, Gérald Darmamnin.

Més d'una desena d'habitatges han cremat a la zona de Belin-Béliet, i ara com ara no hi ha constància de danys personals. L'autopista A63, que arriba fins a la frontera espanyola, està tallada en tots dos sentits com a mesura de precaució.