El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha iniciat un projecte pilot per transportar gra de blat de moro amb tren des d'Ucraïna fins a Espanya, com a alternativa o complement a la manera marítima, en un moment marcat per la invasió de Rússia i les limitacions als ports del Mar Negre.

D'aquesta manera, Renfe Mercaderies ja ha enviat 25 contenidors de 40 peus a la frontera entre Polònia i Ucraïna per transportar 600 tones de blat de moro ucraïnès fins a Espanya , segons ha informat el Ministeri en un comunicat.

Tren de Renfe Mercaderies - RENFE

Es tracta d'una prova pilot amb què el Govern busca demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del transport ferroviari de cereal, a través de l'autopista ferroviària que travessa Europa des de Lodz (Polònia) fins a Barcelona Can Tunis (Espanya).

En concret, el trànsit d'anada és Madrid-Ludwigshafen-Duisburg-Lodz-Chelm, mentre que el de tornada és Chelm-Lodz-Duisburg-Barcelona Can Tunis a través de l'autopista ferroviària, fet que implica un recorregut aproximat de 2.400 quilòmetres.

La logística del transport està prevista que es realitzi entre Ucraïna i Espanya fent el transvasament de la mercaderia a Chelm (Polònia), a 25 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna.

Els contenidors, l'interior dels quals s'ha adaptat amb liners (grans bosses especials per al transport del gra), van partir dimarts a la nit de la madrilenya estació d'Abroñigal amb destinació a la localitat polonesa de Chelm, on s'espera que arribi a la quarta setmana dagost.

Allà, la mercaderia serà transvasada als contenidors de Renfe Mercaderies per al posterior trasllat a la terminal utilitzada per l'operador logístic Kombiverker, a Lodz. El trasllat entre Lodz i Chelm el fa l'operador ferroviari polonès DBP.

Un cop carregats els contenidors, el tren circularà en amplada estàndard (UIC) des de Lodz fins a Barcelona Can Tunis, com a destinació final ferroviària . Des de la terminal barcelonina es faria el ròssec de la mercaderia fins al client final, amb la previsió que arribi a Espanya a primers de setembre.

Renfe aportarà, a més, les seves locomotores 252 per facilitar la tracció des de Le Soler (França) fins a Barcelona. Els primers passos d‟aquest projecte pilot coincideixen amb la reobertura dels ports del Mar Negre i les rutes marítimes cerealeres supervisades per Turquia.

RENFE S'OBRE AL MERCAT INTERNACIONAL

A Renfe Mercaderies presten un servei integral d'operador logístic ferroviari, capaç de gestionar o participar a qualsevol cadena logística integral, tant nacional com internacional. A l'historial d'aquesta subdivisió de la companyia dedicada al transport de materials, compten amb més de 20.000 milions de quilòmetres recorreguts, a més de transportar més de 6 milions de tones. A més a més, té més de 300 clients.

El Pla Estratègic de Renfe té com a objectiu que el 10% dels ingressos de la companyia provinguin de mercats internacionals el 2028. Per això, a més de projectes d'alta velocitat, la companyia està estudiant projectes d'obligació de servei públic a altres mercats, tant a Europa com a la resta del món.

Renfe és referent mundial a Alta Velocitat i des de la companyia creuen que ho han d'aprofitar per potenciar la seva internacionalització. Fins ara, participen en dos macroprojectes per operar el tren d'alta velocitat a l'estranger, un a l'Aràbia Saudita i l'altre a Texas. A més, han constituït la filial Renfe of America, per buscar nous negocis als Estats Units i han obtingut el PQQ Passport, el document del Departament de Transport del Regne Unit que permet participar als concursos de concessió de franquícies ferroviàries en aquest país.

La companyia està al camí d'exportar el seu altre cas d'èxit: la mobilitat urbana. La qualitat i l'eficiència dels seus serveis de Rodalies estan entre els millors de l'entorn i amb l'entrada en vigor de l'àrea única europea optaran a prestar aquests serveis a altres països de la Unió Europea.

Ara mateix tenen presència a quatre continents a través dels projectes de Harammain (Àsia) , Leo Express (Europa), Tren Maya (Amèrica) i Kenya (Àfrica).

DETALL DELS PROJECTES INTERNACIONALS DE RENFE

Desenvolupament de l'Alta Velocitat Dallas-Houston a Texas

LLEÓ EXPRESS



Renfe ha completat l'operació d'adquisició del 50% de l'operador Leo Express després de l'ampliació de capital social de la companyia txeca, i han passat a formar part del Consell d'Administració Manel Villalante, director general de Desenvolupament i Estratègia de Renfe, Sonia Araujo , directora general de Renfe Viajeros, i Teresa Torres, directora general Econòmica-Financera de Renfe.

L'adquisició del 50% del capital de Leo Express constitueix una oportunitat de negoci estratègica per a Renfe, ja que li permet tenir activitat a tres països europeus més (República Txeca, Eslovàquia i Polònia) i disposar dels recursos i llicències per accedir al mercat alemany .

Així mateix, permet optar a licitacions d'OSP a Alemanya, República Txeca, Eslovàquia i Polònia, amb capacitat d'implantació local, experiència, equip o referències en aquests països, moltes vegades imprescindibles per poder concursar.

A més, la implantació de Renfe al Centre i Est d'Europa podria tenir un efecte arrossegament i facilitar el creixement de l'activitat internacional d'altres empreses espanyoles, especialment relacionades amb la indústria ferroviària.

Leo Express és una companyia privada que va començar a operar el 2012 a República Txeca, i des de llavors, ha anat desenvolupant el seu negoci a través de l'extensió dels seus serveis a països com Eslovàquia i Polònia, així com amb l'adjudicació de licitacions d'OSP a la mateixa República Txeca, que és una de les àrees on busquen créixer. A Alemanya, des del 2017, han estat operant per a FlixTrain un servei Open Access de llarga distància entre Berlín i Stuttgart.

EL TREN MAIA



Renfe, en consorci amb Ineco i DB Engineering & Consulting, donarà servei durant tres anys al desenvolupament del Tren Maya a Mèxic. Renfe serà l'operador ombra de l'entitat contractant (el Fons Nacional de Foment al Turisme), en la implementació del projecte, prestant suport durant la seva construcció i sent responsable de definir els requisits de l'operació i del manteniment. Així mateix, supervisarà la fabricació, el lliurament i la posada en marxa del material rodant i de tots els sistemes fins al període de proves del servei comercial.