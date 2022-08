El canceller alemany, Olaf Scholz / @EP

El canceller alemany, Olaf Scholz , es va mostrar partidari de construir un gasoducte que transporti gas des de Portugal, a través d'Espanya i França, per aconseguir gas i no dependre tant del gas rus. Scholz va lamentar que aquest no s'hagués construït encara, ja que ara es troba a faltar "de forma dramàtica" la "massiva contribució" que està prestant a l'abastament del nord d'Europa, tal com va explicar en una roda de premsa focalitzada en un els temes que més preocupen: la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna.

Alemanya cada vegada està més convençut de tancar aquesta relació comercial amb Rússia, sobretot amb les anades i vingudes que està fent el Kremlin pel que fa al subministrament de gas a través del Nord Stream. Cal tenir en compte que, en aquests moments, la potència del subministrament es manté al 40% i encara es podria reduir més, per la qual cosa la incertesa que provoca aquesta situació obliga Alemanya a buscar alternatives. Davant d'aquest panorama, la idea de construir un gasoducte des de Portugal sembla una iniciativa cada cop més factible.

DIPÒSITS AL 75%

Actualment, els dipòsits de gas d'Alemanya ronden el 75% de la seva capacitat, segons les últimes dades de l'Agència Federal de Xarxes (Bundesnetzagentur). Aquestes xifres són precisament les que s'esperava assolir abans de l'1 de setembre. Les dades difoses avui certifiquen que el nivell està exactament en el 73,7%, però cada dia puja almenys un 0,5%, per tant s'arribarà a l'objectiu durant la setmana que ve.

EL GASODUCTE, OPERATIU A "VUIT O NOU MESOS"

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic , Teresa Ribera , ha assegurat aquest divendres que la instal·lació d'un compressor addicional a les interconnexions a França permetrien elevar la capacitat d'exportació espanyola de gas entre un 20 i un 30%.

En aquesta línia, la ministra ha convidat Alemanya a formar part de les reunions d'alt nivell que es mantenen en aquests moments amb França.

Pel que fa al MIDCAT, el gasoducte que portaria gal al país alemany, la ministra reconeix que requereix una "inversió molt important" però ha defensat la necessitat de tirar aquest projecte cap endavant i que podria estar llest en uns vuit o nou mesos.