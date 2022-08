Trump va guardar a la seva mansió documents secrets d'aquest polític de primer nivell | @ep

L' FBI ha requisat nombrosos documents secrets de la mansió de l'expresident nord-americà Donald Trump , segons ha informat The New York Times . Després de revisar tots aquests documents d'alt secret, s'ha pogut saber que aquests inclouen arxius relacionats amb l'indult de Roger J. Stone Jr. , associat de Trump durant molt de temps, i un expedient informatiu sobre el president de França, Emmanuel Macron. Entre el material incautat hi ha 11 conjunts de documents marcats com d'informació “ ultrasecreta/sensible ”, segons la còpia d'ordre de registre.

Dijous, el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, va anunciar que el departament havia demanat al jutge Reinhart que revelés l'ordre de registre i també va sol·licitar fer públics els documents de suport que inclouen els elements que els agents de l' FBI buscaven al aplanament i el que finalment es van emportar en sobres segellats.

Tot i això, el document més sensible, que és una declaració jurada que detalla l'evidència de la “causa probable” que va portar el jutge Reinhart a aprovar la recerca, no es donarà a conèixer aviat o potser mai, segons han indicat els funcionaris del departament.

L'FBI hauria registrat la casa de Donald Trump a Florida a la recerca de documents classificats sobre armament nuclear , segons publica The Washington Post . El diari nord-americà assegura que diverses persones relacionades amb la investigació els han descrit part del material que els agents estaven buscant, encara que no els han pogut facilitar més detalls sobre si la informació afecta armament dels EUA o d'altres països