Aquestes són les formes dels talibans per dispersar una manifestació de dones a Kabul | @ep

Els talibans han buidat a empentes i trets a l'aire aquest dissabte una manifestació de desenes de dones que caminaven pels carrers de la capital afganesa, Kabul, al crit de "Menjar, feina i llibertat".

"Estem atrapades en una farmàcia, ens han tancat aquí", ha lamentat una de les participants en un vídeo, verificat per l'agència de notícies DPA.

Algunes de les manifestants haurien resultat ferides durant la repressió per part dels talibans de la marxa, segons estima l'ONG Afghan Peace Watch en el seu compte de Twitter.

La protesta havia estat convocada amb motiu de la proximitat del primer aniversari de la reconquesta dels talibans del país, que va culminar el 15 d'agost del 2021 amb la caiguda de la capital.

Des de llavors, els talibans han estat acusats de restringir les llibertats polítiques i els Drets Humans a tot el país, a més de protagonitzar una campanya d'opressió i discriminació cap a les minories i les poblacions vulnerables.

Els fonamentalistes han respost amb violència a totes les manifestacions protagonitzades per grups de dones des de la seva tornada al poder, com per exemple la que va tenir lloc al maig per denunciar el tancament de les escoles de secundària a les nenes del país centreasiàtic.