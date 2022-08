L'escriptor Salman Rushsdie sobreviu connectat a un respirador després de ser apunyalat | @ep

L'escriptor Salman Rushdie , atacat aquest divendres amb un punyal per un jove durant una conferència al nord-oest de l'estat de Nova York , sobreviu amb respiració assistida, segons ha declarat el seu agent al diari The New York Times .

"No hi ha bones notícies -va dir l'agent- Salman perdrà probablement un ull i té tallats els nervis d'un braç, i el fetge també va ser apunyalat i està malmès".

La policia de l'estat de Nova York havia revelat que Rushdie va ingressar a l' Hospital Eire , a Pennsilvània , on “seguia al quiròfan” sis hores després de l'atac, cosa que dóna idea de la gravetat del seu estat. L'escriptor havia estat atacat aquest divendres mentre participava en un esdeveniment a Chautauqua , una localitat de l'oest de l'estat de Nova York, als Estats Units.